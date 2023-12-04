《2023年前三季度中国中小企业上云报告》正式发布

报告摘要

为深入了解中小企业上云现状，中小企业上云系列调研活动在全国范围内陆续展开，截至2023年10月10日共收回调查问卷1500余份，研究重点包括：中小企业的地域分布、行业分布、上云需求、上云顾虑、采购偏好等，旨在评估中小企业上云现状，从而帮助有上云计划的企业，找到适合自己的路径。

主要发现：

近70%的中小企业认为上云非常重要，这反映了云计算在中小企业中的认可和重视程度不断提升。

中小企业在选择云厂商时，更关注四个属性包括：技术创新(70%)、安全合规(65%)、值得信赖(60%)、自主可控(58%)等。

52%的受访企业认为，云服务器是上云的核心产品，由于云服务器可以提供计算、存储、网络等资源，承载了最基础也最重要的任务。

性价比、安全与可靠性、稳定性是中小企业在选择云服务器时非常看重的因素。

中小企业上云概述：数字化转型背景下，上云已成常态

在我国，中小企业是一个特殊的企业群体，数量规模庞大，遍布各行各业，可谓国民经济的毛细血管。据工信部公布的数据显示，截至2022年末，中国中小微企业数量已超过5200万户，比2018年末增长51%。2022年平均每天新设企业2.38万户，是2018年的1.3倍。

中小企业不断涌现，成为经济发展的一支重要力量，但也因资金实力薄弱、数字化程度不高、抗风险能力差等问题，往往难以应对各种挑战，从而陷入恶性循环，出现经营困难甚至倒闭的情况。在数字经济蓬勃发展的大趋势下，中小企业亟需借助数字化转型来拥抱新机遇，并增强企业韧性。

与此同时，国家也出台了一系列支持政策，鼓励中小企业进行数字化转型。如 《“十四五”促进中小企业发展规划》和《“十四五”数字经济发展规划》均提出了促进中小企业数字化转型的战略举措，引导和支持中小企业以数字化变革推动高质量发展。

可以说，无论是从经济层面还是从政策层面，中小企业数字化转型都是一种不可逆转的趋势。随着数字化转型的不断推进，越来越多中小企业开始关注如何上云的问题，希望借此增强竞争力。

中小企业上云概况

1、中小企业上云群体

上云群体分为两大类：一是泛互联网行业，包括软件开发商(含互联网服务提供商)、电商卖家等;二是传统行业，如服装行业，汽车制造等行业。其中，来自泛互联网行业的企业多为主动上云。

同时，来自泛互联网行业的企业，由于业务场景广泛且复杂，需要大量的云服务器来提供支持，采购规模从数百台到数万台不等，主要用于为客户提供自身产品的运行环境，如ERP、OA、VPN、安全等，或承载企业业务，如电商开店、研发需求等。对于批量采购的用户来说，云服务器产品能力、性能各家基本差异不大，核心看的是商务价格，包括首购和续费。

目前，市场上的云服务产品在一定程度上满足了中小企业的需求，但在某些方面仍存在不足，如在稳定性方面，调查显示，假如宕机1小时，将给近20%的中小企业的营收造成重大影响，宕机时间长达一天，那么10%的中小企业的业务将无法开展;在成本方面，批量采购的用户通常关注商务价格，不同云服务提供商在定价策略上可能存在差异，一些云服务产品可能在首次购买时提供吸引人的折扣，但在续费时价格较高;在服务方面，中小企业通常需要及时的技术支持和服务来解决使用云服务器过程中遇到的问题，一些云厂商可能在技术支持响应速度、问题解决效率或服务质量方面存在不足，无法满足企业的期望。

另外，报告还显示，来自泛互联网行业的企业认为，云服务器、云安全、云数据库、云备份等是上云必备的产品。

其中，52%的受访企业选择了云服务器，由于云服务器可以提供计算、存储、网络等资源，承载了最基础也最重要的任务，所以呼声最高。

31%的受访企业选择了云数据库。这里需要指出的是，在云数据库领域，确保业务数据的安全性是首要任务。对于这些企业，数据往往是其生命线，在选择云厂商时，必须强调其对用户数据和业务的尊重与保护，确保他们不会利用客户数据进行不当操作或与客户竞争。

以往有案例显示，某些云厂商通过非常规手段撬走合作伙伴客户。例如，企业A是云厂商B的客户，云厂商B窃取企业A的核心业务数据，并推出相似的服务，这对于中小企业来说无疑是毁灭性的打击。

因此，中小企业应寻找那些坚守中立、有良好商业道德的云厂商。

此外，云安全和云备份都属于安全范畴，可见中小企业主对安全性可靠性因素考虑较多。

2、中小企业地域分布

报告显示，参与调研的中小企业主要集中在北京、深圳、上海、南京、广州、杭州、厦门、宁波、长沙、义乌等城市，来自一线城市的中小企业占了很大一部分。

调研发现，这些中小企业在选择云服务器时更加关注两个问题：一是成本，一线城市的运营成本相对较高，中小企业在选择云服务器时要考虑成本效益;二是区域，选择位于一线城市或附近的云服务器可以减少数据传输的延迟和网络拥堵，提升访问速度。

3、中小企业生命周期

中小企业按照生命周期划分为：新创企业、初创企业和成长企业。虽然同为中小企业，但在发展阶段和资金状况方面有着明显区别。其中，新创企业和初创企业占比接近50%，结合下表中的“资金状况”分析，这类群体通常对于支出持有谨慎态度。





中小企业上云现状

1、上云的需求

(1)通过上云解决哪些问题？

报告显示，近70%的中小企业认为，上云非常重要，具体表现在提升运营效率、优化业务、降低成本、促进创新、增强数字化能力等。





举例来说，在电商行业，运营管理涉及商品上架、订单处理、物流跟踪、客户服务。以华为云推出的轻量型云服务器――华为云耀云服务器L实例为例，店家可以使用这款服务器登录电商后台、管理店铺。或者使用云服务器快速搭建外贸独立站、店铺管理环境，为海内外顾客提供稳定、优质的服务。这种轻量型云服务器带来了快速部署、易于管理、高性价比、安全可靠等优势，降低了企业的使用门槛及成本，因此成为广受中小企业欢迎的轻量级云服务器产品之一。

(2)没上云有哪些顾虑？

毫无疑问，中小企业通过上云实现数字化转型已是大势所趋。但调查显示，一些中小企业对上云存在顾虑。这里主要调研了制造行业、零售行业、金融行业、医疗行业、餐饮行业、建筑行业六个行业，虽然每个行业对于上云的顾虑有所差异，但是预算有限、安全顾虑、IT技能不足、对云服务器不了解是这些行业面临的共同问题。

2、中小企业购买云服务器时会考虑哪些因素？

(1)云厂商属性

中小企业在选择云厂商时，更关注四个属性包括：技术创新(70%)、安全合规(65%)、值得信赖(60%)、自主可控(58%)等。





(2)服务器类型

云服务器从性能上分为：轻量型云服务器、计算型云服务器、内存型云服务器和通用型云服务器。调查显示，由于轻量型云服务器具有价格低、易于管理、快速部署、高可扩展性、安全可靠等优势，受到了更多中小企业的关注。

(3)性价比

本次调研显示，10人以下的小微企业占比高达87.6%，为使用云产品而支付的平均金额不到1500元;10-50人企业占比为7%，为使用云产品而支付的平均金额不到14500元;80%的中小企业云支出在10万元以内。

结合“产品性能”可以发现，中小企业希望以较低的支出，获得更高性能的云服务器，选用高性价比的云服务器已成为企业关注的重点。

(4)安全与可靠性

调查显示，安全可靠性(83%)是中小企业在选择云服务器时非常看重的因素，另外，在安全可靠性方面也与“上云必备的云产品”调研事项高度契合。

报告建议，可以从口碑、服务级别协议(SLA)、认证和合规性、技术支持和服务等方面入手，评估云厂商的安全可靠性。

其中，在口碑方面，查看云厂商市场声誉和客户评价，了解其服务质量和信誉情况;在服务级别协议(SLA)方面，仔细阅读云厂商的服务级别协议，了解其对服务可用性、性能、数据安全性和隐私保护等方面的承诺和保证;在合规性方面，查看云厂商是否通过了相关的安全认证和合规性检查;在技术支持和服务方面，评估云厂商提供的支持和服务能力。

(5)稳定性

近几年，上云企业遭遇云服务宕机、数据被破坏或丢失的事件时有发生。

76%的受访企业看重云服务器的稳定性。因此，中小企业在选购云服务器时，需要考虑那些值得信赖、具有稳定服务记录的云厂商，以确保业务的顺畅运行。

(6)产品性能

稳定的云服务器性能，是企业运维的关键。目前大多数中小企业用户对于云服务器的性能指标作为云服务器选型的技术标准。

调查显示，72%受访企业认为云服务器性能保障对企业运营至关重要。

(7)合规性

值得注意的是，选择云服务器所看重的因素中，有57%中小企业将票投给了合规性。

近年来，在全球化出海浪潮下，作为跨境贸易的重要形式之一，跨境电商日趋火热。现如今，跨境电商已成为我国当前对外贸易的增长点，而中小企业占据多数。

跨境电商涉及跨越国界的交易，数据隐私、知识产权保护、网络安全等相关业务合规性问题日益受到各国政府的密切关注。数据显示，截至到2023年1月，全球194个国家中已有超过130多个国家对数据和隐私保护进行了立法;大约57%的亚洲国家和61%非洲国家通过了数据保护立法。因此，为了避免法律纠纷和经济损失，跨境电商应选择满足法规要求的云厂商及云服务器产品。

(8)可操作性

数据显示，从规模来看，小微企业在中小企业群体中的占比达87.6%，数量庞大。并且，小微企业的技术团队不成熟。这就要求云厂商能够提供满足中小企业易用性需求的云服务器产品和服务，帮助中小企业简化IT管理、提高工作效率并降低成本。

(9)服务

选择云服务器时，除了关注性能和价格因素外，云厂商的服务质量也是不容忽视的环节，会直接影响到业务运行和体验。

3、除云服务器外，中小企业会额外购买哪些云产品

调查发现，主机安全、云硬盘和云备份成为附加项中最常被选中的购买项⽬，这再次印证了中小企业主在选择云厂商时，对安全性和可靠性因素的深入考量。

一些中小企业在采购服务器时，也将数据库作为常规采购项纳⼊整体采购清单。作为一种用于存储和管理数据的软件系统，数据库提供了一种高效和可靠的方式来管理数据。而将数据库服务作为常规采购项纳入购买云服务器的整体采购清单中，意味着企业希望在云环境中获得可靠、高效和安全的数据存储和管理。

此外，围绕开发项目和建站，企业一般会在配置服务器之前购买好域名及解析备案。实际上，域名具有唯一性，购买域名需要确保所选域名未被他人占用，提前准备好域名并进行解析备案，可以避免这些额外的成本和时间，确保项目的顺利进行。

面向中小企业的云服务器产品

调研显示，出于对成本、性能、安全、稳定、操作便捷等方面的综合考量，中小企业对于采购轻量级云服务有着较为强烈的意愿。轻量级服务器指的是可以快速搭建且易于管理的轻量级云服务，面向单台服务器提供一键部署应用、一站式域名分析、安全管理以及运维监控等服务。

调研显示，中小企业选择的轻量级云服务器型号主要为华为云耀云服务器L实例、阿里云轻量应用服务器、腾讯云轻量应用服务器，以及京东云轻量云主机、UCloud轻量应用云主机等。其中，华为云耀云服务器L实例、阿里云轻量应用服务器、腾讯云轻量应用服务器推荐指数、购买指数名列前茅，成为最值得购买的轻量云服务器。

(1)华为云耀云服务器L实例

华为云耀云服务器L实例就是一款专为新创和成长型企业以及开发者量身定制的一款轻量应用服务器产品，适用于电商店铺管理、企业建站、小程序后端、小游戏开发、开发测试、云端学习、博客/论坛搭建等轻量应用。

(2)阿里云轻量应用服务器

提供基于单台服务器的应用部署，安全管理，运维监控等服务，可用于网站搭建、知识效率管理、云端学习环境、电商建设、论坛社区、开发环境配置等。

(3)腾讯云轻量应用服务器

腾讯云轻量应用服务器是一款面向轻量应用场景的云服务器产品，助力中小企业和开发者便捷高效地在云端构建网站、Web应用、小程序/小游戏、APP、电商应用、云盘/图床和开发测试环境。

(4)京东云轻量云主机

京东云轻量云主机是面向中小企业、开发者打造的预装精选软件、开箱即用的主机产品，快速搭建网站、电商、企业低代码工具箱，云盘、共享文档、知识库、开发测试环境等，相对普通云主机，按套餐购买更优惠、控制台可视化管理，运维更简单，提供更便捷上云体验。





1、云服务品牌印象

调研发现，华为云、阿里云、腾讯云、京东云凭借其独特的优势赢得了中小企业的青睐。与此同时，《2023云服务器十大品牌排行榜》显示，华为云、腾讯云等位列排行榜前茅。





2、受欢迎指数

经过调研并结合云服务器横评，结果显示，华为云耀云服务器L实例成为最受中小企业欢迎的云服务器之一。其原因在于，华为云耀云服务器L实例的性能较为出众。同时，华为云还能提供端到端的服务能力，从基础硬件到高级虚拟化部署，华为都有独立开发的软硬件，并得到广泛认可。尤其是在云平台的可靠性、稳定性和安全性的重要性日益凸显的当下，华为云更可靠、更稳定和更安全的表现，让中小企业免去后顾之忧。

最早布局云计算、云产品生态体系丰富成为阿里云的标签，经过多年的布局，阿里云在电商、政务等领域有着广泛而又深层次的积累，这些也是中小企业选择阿里云的原因之一。在调研后期，对受访企业持续跟踪中获悉，阿里云服务的宕机事件不可避免地成为阿里云的减分项，中小企业对于阿里云的安全稳定有所顾虑。

腾讯云轻量云服务器提供多种实例规格，中小企业可以根据实际需求进行选择，可以满足大多数中小型网站和应用的需求。同时，腾讯云轻量应用服务器采用了简单的图形化界面，还提供了丰富应用软件和插件，可以快速搭建网站。不足之处在于，该服务器管理类工具不足，降低了受中小企业欢迎指数。

京东云轻量云主机提供灵活的计费方式，其依托京东电商平台，拥有完善的安全机制和夜间巡查制度，能够保障云服务运行，免除企业后顾之忧。不足之处在于，京东云产品整体竞争力并不出色，服务管理工具欠缺成为减分项。

市场趋势预测

放眼当下，全球经济形态正在经历一场深刻变革，从传统的工业经济时代迈向以数字技术为支撑、以数据为关键生产要素的数字经济时代，由此也推动着生产方式、生活方式、治理方式发生翻天覆地的变化。

数字化转型作为把握时代机遇的重要抓手，成为重塑企业竞争力、实现可持续发展的核心驱动力。而云计算作为底层基础设施，成为企业数字化转型的关键一步。

上云不仅是中小企业实现数字化转型的必然选择，更是实现自身可持续发展的客观需要。可以预见的是，未来，随着云计算技术的不断成熟和相关应用的持续普及，将有越来越多的中小企业将业务迁移到云上。

因此，对于云厂商而言，满足中小企业的上云需求并降低其上云用云的门槛，不仅有助于获得更多的市场份额，也将加速推动中小企业数字化转型步伐。

而对于中小企业来说，置身于日益激烈的市场竞争环境中，不改变就意味着有可能被淘汰。上云不仅能够显著增强其竞争力，降低运营成本，使企业更灵活地适应市场变革，同时也能开辟全新的生存与发展空间。