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Adobe公布2024财年第二季度财报：营收达53.1亿美元

2024-06-14 17:40:20 作者：yu

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  6月14日消息，Adobe日前发布了2024财年第二季度财报，财报显示，2024财年第二季度Adobe收入为53.1亿美元，超过了分析师预期的52.9亿美元。

  Adobe公司公布的2024财年第二季度收入为53.1亿美元，超过了分析师预期的52.9亿美元。

  Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示:“在Creative Cloud、Document Cloud和Experience Cloud业务强劲增长的推动下，Adobe实现了创纪录的53.1亿美元收入。”

  包括Creative Cloud和Document Cloud在内的数字媒体部门创造了39.1亿美元的收入，同比增长11%。创意营收增长至31.3亿美元，增幅为10%，而Document Cloud营收飙升19%，至7.82亿美元。

  数字体验部门的收入为13.3亿美元，同比增长9%。该领域的订阅收入增长了13%，达到12亿美元。

  Adobe提高了2024财年的年度目标，预计总收入在214亿美元至215亿美元之间，而之前的预测为213亿美元至215亿美元之间。该公司还预计GAAP每股收益将在11.80美元至12.00美元之间，非GAAP每股收益将在18.0美元至18.2美元之间。

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