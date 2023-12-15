下云、降价，历劫的云计算将走向何方？

如果要用一句话总结云计算行业，那莫过于“在经历各种‘劫难’中，依旧一往无前，寻找新的增长。”

之所以这么说，是因为今年云行业确实经历诸多不如意：其一，上半年公有云市场增速放缓;其二，云降价潮此起彼伏;其三，X平台尝试“下云”降低成本;其四，包括阿里云、滴滴在内的服务纷纷崩溃，引发企业对安全的质疑。

同时，我们也看到，不断寻求新增长的云计算正在进行的尝试，拥抱人工智能也成为策略之一，最大的趋势为越来越多的互联网云厂商开始确立“云智一体”路线。不仅如此，在大模型引发的算力潮下，中国电信运营商也开始从云网融合走向算网融合。

“下云”让企业更省钱？

起初，企业上云是为了简化运营、缩减成本、业务弹性可扩展。然而，这段事件发生的X下云事件也进一步打破了笔者原来对于“云计算节省预算”的认知。

事情是这样的，2023年10月27日，X的工程团队发布了一篇详尽的长帖，对过去一年中平台架构所做的调整进行了总结。其中，最引人瞩目的是X平台尝试“下云”所带来的显著成本变化。通过优化对云服务提供商的使用，X平台实现了月度云成本的60%降低。

X的这一成绩也得到了Ruby on Rails框架创始人David Heinemeier Hansson的关注，他在《X celebrates 60% savings from cloud exit》一文中指出，对于首席财务官和投资者而言，这种成本节约是无法忽视的。毫无疑问，节省60%的成本是出乎意料的。

就在发稿之际，笔者也收到领英不再将其数据和服务迁移到母公司微软的Azure云平台的消息，这家由微软控股的专业社交媒体将在自己运营的数据中心中存储和处理数据或服务。对此，LinkedIn首席技术官Raghu Hiremagalur在一份内部备忘录中解释说：“我们需要将精力集中在扩展和创新自己的内部部署基础设施上。”

在笔者看来，对于大型企业而言，他们在自身业务发展中，开始审视云计算的成本效益，并考虑云计算与本地化运营之间的平衡。当然，这对于云厂商而言，无疑是新的“打击”。

一波接一波云降价为哪般？

阿里云于4月26日宣布启动“史上最大规模降价”，对核心产品进行全线调价，降价幅度高达15%-50%，存储产品的最高降幅达到50%。随后，阿里云进一步扩展免费试用产品，增加至80多款，涵盖了云原生、AI、安全等多个领域。

在阿里云降价的影响下，其他云服务巨头也纷纷跟进。5月16日，腾讯云提出对多款核心云产品进行降价，部分产品线的最高降幅达到40%，降价政策将于6月1日正式生效。

5月24日，京东云也加入了降价行列，承诺进行“全网大比价”活动，以阿里云、华为云、腾讯云为比价对象，并承诺官网列表价将按照上述厂商的最低价结算，实际成交价比上述厂商的最低成交价再低10%。

此外，互联网大厂也纷纷加入降价行列。电信运营商也不甘示弱，5月16日，移动云宣布将对多款云产品进行降价，通用入门型云主机、通用网络优化型云主机均降价60%，分别降至每年240元、806.4元;云安全中心降价50%至包年360元;云硬盘备份降价50%至包年7.2元。

同日，天翼云也宣称将进行核心产品的让利活动，让利幅度高达90%，最低价格低至1折。在不到1个月的时间内，已经有5家主流云服务商积极跟进。

降价潮的到来，在笔者看来是因为，随着国内云计算市场的日益成熟，竞争也日趋激烈，为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，各大厂商纷纷采取了降价策略，以更实惠的价格吸引用户。

增速放缓，想要在AI领域进击的云计算

增速放缓无疑是公有云市场的又一劫难。进入云计算发展的下半场，公有云整体市场增速开始降低。

据IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2023上半年)跟踪》报告显示，2023上半年中国公有云市场的IaaS+PaaS同比增长仅为15.9%，为近三年来同比增速新低。

IDC报告还显示，2023年上半年中国公有云服务整体市场规模为190.1 亿美元。其中IaaS市场规模为112.9亿美元，同比增速为13.2%;PaaS市场规模为32.9亿美元，同比增速为26.3%。中国公有云市场增速持续放缓。

在增速放缓的背景下，越来越多的云厂商开始寻求新的增长，通过降价、深入行业场景、拥抱AI，试图通过这些努力来稳住自身的云市场的地位。

毫无疑问，大模型成为行业大佬竞相抓住的下一个风口。根据9月份高通发布的《混合AI是AI的未来》显示，国内已发布79个10亿参数规模以上的大模型。生成式AI正在加速奔跑，渗透进千行百业，这其中离不开这些云厂商的身影。

其中，百度智能云打造了文心一言。近期，基于文心大模型4.0的“文心一言专业版”上线，针对专业人士需求开放收费使用，相较免费的基础版，专业版具备更强的模型能力和图片生成能力。

可以说，文心大模型和文心一言正在为百度开辟新的发展机遇。据悉，文心一言开放首日即回答用户3342万个问题，用户数量快速增长，目前文心一言用户数已达7000万。

而阿里云打造通义千问。里云通义千问720亿参数模型Qwen-72B宣布开源，通义千问还开源了18亿参数模型Qwen-1.8B和音频大模型Qwen-Audio。至此，通义千问共开源18亿、70亿、140亿、720亿参数的4款大语言模型，以及视觉理解、音频理解两款多模态大模型，实现“全尺寸、全模态”开源。

腾讯云也不甘示弱，打造行业大模型。在今年6月份，腾讯云首次公布腾讯云行业大模型研发进展，依托腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店，为客户提供MaaS(Model-as-a-Service)一站式服务，助力客户构建专属大模型及智能应用。

天翼云针对政务领域打造了政务大模型“慧泽”。据天翼云透露，“慧泽”具有政务知识覆盖全面、办事意图理解精准、政务事项处理高效以及安全机制可靠的特点，可为市民和政府工作人员提供专业、高效、个性化的政务服务。

写在最后

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

我们注意到，在下云、降价、云谨慎、云增速放缓的现状下，“深度用云”也成为重要的趋势，这并不矛盾，而是，企业对于云计算更为深入的要求，为此，建立更广泛、更深入的服务，将为云厂商在激烈竞争环境中取得优势。