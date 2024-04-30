NVIDIA Omniverse助力小鹏汽车加速汽车设计流程

4月30日消息，小鹏汽车采用NVIDIA Omniverse来优化其超智驾大七座旗舰车型小鹏X9的设计流程。通过该平台，小鹏汽车实现了高效的设计协作，满足了消费者的审美和功能性需求。

据介绍，小鹏汽车在设计过程中，需要多领域专家协作，处理大量数据，并进行外观、结构和性能验证。NVIDIA Omniverse简化了复杂的工作流，助力小鹏汽车提升效率和优化协作。

NVIDIA Omniverse作为一个可扩展平台，简化了汽车设计的3D工作流。通过引入虚拟世界，汽车制造商可以节省时间和成本，规避传统工作流的瓶颈。小鹏汽车借助Omniverse实现了不同软件之间的连接与互操作性，提高了团队间的沟通协作效率，完成了令人满意的汽车设计作品。

在艺术方面，随着消费者对车辆色彩和内饰材质的关注度提高，CMF(颜色、材料和工艺)变得越来越重要。NVIDIA Omniverse的实时渲染与光线追踪功能使小鹏汽车能够即时可视化汽车颜色和内饰变化，呈现更真实的虚拟效果。这有助于小鹏汽车在成本控制范围内提升CMF，满足用户需求，改进产品体验。

此外，NVIDIA Omniverse支持扩展现实融入工作流，使小鹏汽车能够实现实时渲染的VR和XR评审，带来全新体验。通过使用Omniverse，小鹏汽车可以缩短从设计到制造的周期，打造逼真、物理级精确、实时渲染的车辆外观与内饰可视化资产，提高设计工作效率，节约时间和金钱成本。

小鹏汽车造型设计中心副总裁王谭表示，NVIDIA Omniverse实现了汽车设计的提质增效，将帮助小鹏汽车为用户提供更加安全、便捷的出行体验，让出行充满乐趣和惊喜。