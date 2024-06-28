Canalys：2024年一季度中国大陆云服务支出达92亿美元

6月28日消息，市场分析机构Canalys最新数据显示，2024年第一季度，中国大陆的云基础服务支出同比增长20%，达92亿美元。

具体来看，阿里云、华为云和腾讯云保持主导地位，共同增长22%，占据了整个市场72%的份额。

其中，阿里云凭借37%的市占份额持续占领国内市场的第一位。第一季度，阿里云加大了对公共云的关注，同时减少了集成项目。这一举措旨在限制定制化项目，专注于更具可扩展性的机会。在中国产品降价取得成功后，阿里云于2024年4月宣布其核心产品在全球13个地区大幅降价，平均降幅为23%。2024年5月，阿里云进一步降价，将其基础模型“通义千问”Qwen1.5-32B限时免费提供，从而降低进入门槛，吸引更多客户。在资本支出方面，阿里云5月透露将在韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥这五个国家建立新的数据中心，加速全球扩展。

华为云仍保持第二大云服务商的地位，市场份额19%。公司继续深化其强大的伙伴生态系统，于2024年4月举办了亚太地区合作伙伴联合峰会。这标志着华为云亚太地区AI伙伴生态的正式启动。此外，华为云承诺将提供15%-25%的额外激励，以支持伙伴提升其专业服务和销售能力，从而在特定市场部门中加强对AI产品和解决方案的关注。

腾讯云占据16%的市场份额，在2024年第一季度位列第三。2024年5月，腾讯云推出了三类大模型工具：知识引擎、图像和视频，旨在促进企业AI应用研发。与此同时，腾讯云与17家公司合作，正式启动生成式AI生态系统计划，扩展AI大模型的应用场景。为了跟上阿里云降价的步伐，腾讯云在5月对其基础模型进行大幅降价，降幅高达70%。