深耕17年，亚马逊云科技如何引领Serverless持续进化？

随着云计算的发展，Serverless已经成为一个技术趋势、一个理念，乃至一个云的发展方向。依托于Serverless无服务器架构，云上研发方式正在发生改变：由过去的集中式研发、分布式研发，到云上的组装式研发，实现软件研发的服务化、模块化、可编排、可组装。权威分析机构Gartner预测，2025年将有50%以上的全球企业采用Serverless架构。

开拓Serverless领域，大型云服务商正在主动构建内生竞争力，加大基础设施投入，并完善Serverless产品、工具及架构。日前，亚马逊云科技在北京举办了“全面拥抱Serverless时代”创新大会，分享了亚马逊云科技17年引领Serverless发展的技术创新、应用场景以及全球客户的创新实践。亚马逊云科技大中华区产品部总经理陈晓建表示：“过去17年，我们持续推进Serverless的发展，将Serverless提供的极致弹性和自动扩展能力带给越来越多的客户。”

17年磨一剑，Serverless的累累硕果

Serverless最早由Iron公司于2012年提出，而真正被大家所熟知的是2014年。那年，亚马逊云科技正式推出Lambda，从此开始了云计算的新时代。“从2014年推出业内首款Amazon Lambda无服务器计算服务，亚马逊云科技目前已经率先将无服务器化版图扩展到计算、存储、应用集成、数据库、数据分析、人工智能等几乎全栈服务上。”艾瑞咨询研究总监王成峰表示。如今，亚马逊云科技正全面领跑，将无服务器服务在云服务上完成全面布局。

宝剑锋从磨砺出，亚马逊云科技引领Serverless发展，离不开亚马逊云科技的创新。Amazon.com从1995年的单体应用拆分成现在的数百万微服务，其中近一半部署在Amazon Lambda上。同时，基于对amazon.com的全面支持的经验，亚马逊云科技17年持续引领Serverless发展的技术创新、应用场景以及全球客户的创新实践，根据客户需求丰富Serverless服务的广度和深度。

在广度方面，亚马逊云科技持续丰富涵盖计算、存储、应用集成、数据库、数据分析等各方面的全栈Serverless服务;在深度方面，亚马逊云科技推进现有Serverless计算服务的精耕细作，为客户提供更多功能以及更高的性能。陈晓建表示：“我们所有的创新都来源于客户，来源于亚马逊自身实践，来源于服务数百万客户所积累的经验，如此深厚的经验积累没有捷径可以实现。我们坚信，所有的机会，都藏在进化中。所谓长期主义者，就是踏平波动，穿越周期，拥抱趋势。”

如今，亚马逊云科技Serverless服务被客户广泛使用，其中Amazon Lambda每月被调用的次数超过10万亿次，月活跃客户已超过100万，Amazon DynamoDB数据库服务每天发起10万亿次请求，Amazon Fargate计算每周新发布的任务超过22.5亿。全球数十万客户正在借助亚马逊云科技的Serverless云服务开展业务创新。

释放Serverless力量，支持企业加速应用创新

Serverless是描述云服务、应用开发实践，和云原生应用架构的一种方式，能够帮助客户更加敏捷地构建应用程序，从而帮助他们更快地创新和应对变化。可以说，Serverless拥有无需管理服务器、自动扩展与缩减容量、按使用量付费、更高的安全与可用性等四大优势特征。在Serverless加持下，用户无需关心和管理底层IT资源，只要聚焦业务代码，根据实际请求处理业务。

首先，Serverless可以快速创新响应不可预测。Serverless应用无需管理API、消息队列、存储、数据库，企业只需要专注于业务逻辑，将更多的精力放在业务创新上，加速应用推出时间。其次，Serverless可以消除业务不稳定起伏带来的隐性成本，轻松应对峰值、非频发的复杂工作负载;还消除数据管理系统按需扩展的复杂实施难题，无需考虑计算和存储资源的比例，也不会出现节点读写状态不一致等问题。最后，Serverless消除了管理基础架构的需要，也就是说使用无服务器架构，更多的责任例如给服务器扩容或者打补丁，由亚马逊云科技承担。

基于创新实践，亚马逊云科技提出实现Serverless的三条进阶路径，包括无需代码改造、拥抱事件驱动架构、采纳Serverless First思维。

在无需代码改造路径上，对于后端服务的无服务器化重构，亚马逊云科技开发了开源工具Lambda Web Adapter，客户无需修改代码，可以随意切换应用程序在Lambda和容器之间转换，基于容器开发的代码，经过镜像打包，可以交付到Lambda里执行;相反基于Lambda开发的Web应用，也可以通过web adapter选择采用Lambda还是采用容器部署和执行。对于后端数据管理无服务器化迁移，亚马逊云科技提供与标准接口全面兼容的Serverless数据云服务。

事件驱动架构基于事件来解耦应用程序组件，由事件生产者、事件路由和事件消费者三个关键组件构成。航空公司订票系统、餐厅服务的点单系统，和大量的银行保险业务，都是事件驱动的。事件驱动架构的客户可以更快更容易地采用Serverless构建微服务新应用或开发新功能。奈飞Netflix等Serverless客户，都是首先从事件驱动架构开始了他们的无服务器之旅。作为亚马逊云科技合作伙伴，西门子Mendix低代码开发平台，借助Serverless服务，能够提供更广泛的企业级解决方案及业务场景。

Serverless First是在构建新的应用时首先考虑是否可以首选Serverless来实现，同时还包括面向应用场景选择各种所需云原生Serverless服务来设计架构，充分发挥服务之间的功能集成和协同治理优势。Serverless应用拥有极致弹性和成本优化，相对于容器和EC2模式，Serverless可以以更细的颗粒度来做资源的部署，提供资源利用率，降低成本。

写在最后

如今，Serverless已经成为云计算的发展方向，越来越多的企业使用Serverless增加业务敏捷性，实现成本优化，让创新的效率更高。陈晓建表示：“如同云计算将客户从复杂的物理基础设施中解放出来一样，亚马逊云科技进一步通过Serverless将这一过程延展到了云上的虚拟基础设施和云服务领域。我们希望客户写的每一行代码都是业务逻辑，Serverless正在让它变为现实。”