Canalys：2024年第一季度，全球云服务支出达798亿美元

5月17日消息，市场分析机构Canalys发布的最新报告指出，2024年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到798亿美元，相比去年增加134亿美元。

报告显示，亚马逊云科技(AWS)、微软Azure和谷歌云三大云服务提供商总增长率为24%，占总市场的66%。由于企业在云计算上加速支出，三家头部云厂商的增长率均有显著提升。其中，微软增长率的高达31%，几乎是AWS的两倍, AWS增长率为17%，谷歌云增长率为28%。

具体来看，AWS在本季度保持市场领导地位，市场份额达31%。收入同比增长17%，这是过去一年中最高的增长率，使AWS的年化收入有望实现1000亿美元。AWS在第一季度加快生成式AI的推进，并于2024年3月推出了生成式AI能力认证项目(Generative AI Competency Program)，以认证和推广具有AWS技术专长和客户成功经验的合作伙伴。该认证要求合作伙伴经过数月的培训，证明技术熟练度，并提供四个客户案例研究。此外，AWS通过Meta的Llama 3、Mistral的模型以及自研的Amazon Titan模型丰富其AI基础模型产品。

微软Azure以25%的市场份额位居第二，2024年第一季度，同比增长率加速到31%。Azure披露，与AI相关的需求为其收入贡献7%。它宣布计划加强与OpenAI的战略合作伙伴关系，目前已有超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI服务。Azure还增强了对各种模型的支持，并于2024年4月通过如SLM Phi-3等高级解决方案丰富了其AI生态系统。除了AI相关计划上的收入增长外，云迁移的收入也显著增加。通过帮助客户简化云迁移，Azure Arc的客户基础同比增长一倍以上。

谷歌云是第三大供应商，市场份额为10%，但同比增长率达到28%。截至2024年第一季度末，谷歌云的收入积压总额达到807亿美元，高于2023年第一季度的613亿美元。在2024年4月的Google Next大会上，该公司宣布，Gemini 1.5 Pro现在已在超过180个国家提供，为开发者提供语音理解能力和其他工具。

Canalys指出，在AI革命的推动下，企业正在重新评估整个技术栈，这预示着云计算将迎来一个重要的拐点。随着企业开始实施AI驱动计划，他们可能需要将其工作负载和数据转移到云平台，利用云计算满足必要的计算和存储能力。然而，向云端过渡的过程错综复杂，且成本高昂，这可能阻碍企业对AI的采用。解决这些过渡成本问题，实现向云服务的无缝迁移，将是释放AI采用全部潜力的关键。