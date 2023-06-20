悄然生变？盘点2023年上半年云市场大事件

光阴似箭、日月如梭。转眼间2023年已过去大半，又到了盘点的时刻。

回顾上半年的云计算市场热闹非凡，看点颇多：价格战进入白热化、大模型热潮催生算力需求、持续深耕出海业务……

2023年上半年，云计算市场发生了什么？下半年，又将迎来哪些变化？接下来就让我们来探究一下云计算市场的发展现状及未来走向。

价格战，以低价换取增量

毫不夸张地说，如今的云计算市场，比以往任何时候都“卷”得厉害。

4月26日，在2023阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。

阿里云此举可谓一石激起千层浪，不到1个月的时间，其他云服务提供商纷纷跟进：5月16日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%。紧接着，移动云官方微信号发布了优惠活动，活动覆盖计算、存储、数据库、安全备份、大数据等六大板块十余款产品，部分产品最高降幅达60%。天翼云也在同一天在其官网上打出核心产品让利90%低至1折的广告，称新型S7云主机2.5折起，数据库1.5折起。5月23日，京东云宣布其全系核心产品开启全网比价，承诺其全系核心产品的官网列表价均低于特定云厂商官网对标的产品列表价格，实际成交单价将在特定云厂商实际成交最低单价的基础上再打九折……

为什么有这么多云服务提供商开始降价内卷？

根据市场研究机构IDC发布的《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》报告显示，2022下半年，中国云计算市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)为188.4亿美元，其中IaaS+PaaS(基础设施即服务+平台即服务)市场2022下半年同比增长19.0%，与2021年下半年同比增速(42.9%)相比下滑23.9的百分点，与2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6个百分点，增速明显放缓。

实际上，此前受疫情影响，远程办公和线上会议需求大幅提升，推动了云计算市场的发展。不过，随着疫情的结束，人们对于线上场景的市场需求下降，这导致了云计算市场增速放缓，竞争压力加大。

我们认为，云服务提供商扎堆降价的根本目的还是在于以价换量，降低云采用的门槛，从而扩大用户规模。

大模型，打开新增长空间

云计算市场有挑战，也有机遇。

自2022年11月ChatGPT发布以来，再度引发人们对于人工智能发展的高度关注。作为一款由OpenAI开发的大语言模型，ChatGPT的到来也使AI大模型备受追捧。

大模型的训练和运行，需要强大的算力基础。云计算作为重要的算力基础设施，发挥着举足轻重的作用。

据了解，有诸多云服务提供商相继推出面向大模型训练的产品和解决方案，以降低大模型的训练和使用成本。

如阿里云的模型推理平台“灵积”可以实现在模型部署上一键式完成，即通过简单一串代码可以在平台上部署好模型;百度的文心千帆大模型平台可以为不同的企业提供数据管理、自动化模型定制微调以及推理服务云端部署一站式大模型定制服务;华为云一站式AI开发平台ModelArts支持所有主流的AI算法框架，能够基于机器学习算法及强化学习的模型进行训练，同时可以自动调优等等。

根据Gartner发布的《云AI开发者服务关键能力报告》预测，到2025年，70%的新应用将集成AI模型，云AI服务可降低AI应用的开发门槛。

由此可见，大模型浪潮下，云计算市场将迎来新的增长。

拓海外，获更多发展机会

近年来，在经济全球化背景下，游戏、电商、美妆、视频、工具等众多领域企业纷纷出海，以探索“第二增长曲线”。而云计算凭借高灵活性、高性价比，以及降低新技术使用门槛3大优势，成为中国企业出海的不二之选。

值得一提的是，在出海这条“新赛道”上，云服务提供商近年来展开了积极布局。

例如，在2023阿里云峰会上，阿里云宣布持续加大投入出海服务，从实践、服务、合规三个维度助力中国企业出海。截至目前，阿里云已帮助超过22万中国企业出海，实现了全球最快8小时的系统上线交付能力。

华为云打造了一站式的全球业务boosting解决方案，为企业提供全链路、全球一致性体验的出海服务，帮助企业全程无忧出海，加速海外业务落地，实现商业成功。另外，华为云还举办了以“凌云出海 决胜万里”为主题的中企出海领袖班，围绕企业出海过程中面临的痛点，分享市场洞察，并带来针对性的行业解决方案等。

亚马逊云科技通过引领行业的安全合规与实践、成熟与丰富的全球客户实践、覆盖全球的基础设施、广泛而深入的云服务、全球合作伙伴解决方案一应俱全、亚马逊全球业务体系的强大支撑等六大能力助力中国企业出海。数据显示，截至目前，亚马逊云科技已与全球超过12万家合作伙伴一起为出海企业提供从咨询、迁移到解决方案构建、到云上交付和运维的完整服务。

据中国贸促会发布的《2022年中国企业对外投资现状及意向调查报告》显示，2022年中国企业对外投资平稳发展，超七成受访企业维持或扩大现有对外投资规模;超八成企业对未来对外投资发展前景持较为乐观态度。

可以说，广阔的出海市场，给了云服务提供商更多的发展机会。

写在最后：

总的来说，虽然目前，云市场增量动力不足。但从长期来看，数字化转型已成为各行各业的普遍需求，上云是企业实现高速发展的必然趋势。与此同时，随着大模型技术应用爆发，云市场仍有较大提升空间。因此，对于云服务提供商而言，价格战不是长久之计，应不断提升自主创新能力，抢占新一轮云计算竞争的制高点。