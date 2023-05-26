电商企业出海驶向深水区，亚马逊云科技助力“破浪前行”！

当前，电商企业出海的硝烟四起，以SHEIN、Temu、速卖通、敦煌网为代表的电商企业正在海外四处征战，我国电商企业“出海”版图正在加速扩张。商务部数据显示，2022年中国跨境电商出口达1.55万亿元，同比增长11.7%，我国跨境电商的出口渗透率稳步提升，并在助力外贸保稳提质方面发挥着越来越重要的作用。

然而，在全球经济不确定、市场竞争加剧的情况下，电商企业在发展过程中也对业务敏捷性、客户体验以及全球布局等方面提出了更多的需求。要想实现海外业务的持续稳定增长，电商企业势必要补齐数字基础设施等方面的短板。不久前，亚马逊云科技宣布将聚焦新底座、新体验、新生态，赋能跨境电商企业提质增效，提升用户体验，加速全球布局。这也为云服务赋能电商企业发展创新提供了一个可借鉴的范式。

电商出海背后的新趋势、新需求

如今，中国企业出海呈现快速、迅猛的发展势头。据中国信通院数据显示，2020年超过60%的中国出海企业已经布局三个以上的洲或大区，正从欧美等成熟地区扩展到中东、非洲、南美洲等新兴区域。与此同时，14%的企业在海外的收入占其总收入的50%以上，超过66%的企业已经在海外开展跨境业务。

然而，在快速发展的同时，中国企业出海依旧面临来自安全合规与否、本地化创新等不确定性因素。而在这些不确定因素的驱使下，企业开始通过数字化转型来重塑业务，提升敏捷性，以便更好地服务客户，降低不确定性带来的风险。

因此，中国企业出海的进程还伴随着企业的数字化。中国信通院数据显示，2020年中国数字经济规模达39.2万亿元人民币，占GDP的比重将近39%，同比前一年名义增长将近10%。数字化在数字经济发展和企业出海过程中发挥着至关重要的作用，亚马逊云科技曾在其发布的《中国企业上云出海趋势洞察》中指出，中国企业出海已经从“数字化出海”发展到“出海数字化”。亚马逊云科技数字原生事业部总经理梁岩也坦言：“中国企业出海之路越走越宽，越走越远，并正在经历一轮数字化、智能化升级。”



亚马逊云科技数字原生事业部总经理梁岩

电商企业希望通过成本优化，实现提质增效，同时也希望提高业务的敏捷性、弹性、韧性，更快、更好地应对外界挑战。在出海数字化趋势下，中国企业出海也开始从中国制造过渡至中国品牌，在这一阶段，打造品牌精细化运营成为企业出海的新需求。调查数据显示，2021年中国电商企业出海规模达1.44万亿人民币，同比增长超过24%。在此背景下，电商企业期望增强数字化、智能化领域的创新能力，加快业务创新，提升用户体验。

不仅如此，中国企业出海还呈现遍地开花的趋势。调查数据显示，60%的中国企业出海已经覆盖超过3个区域，中东、南美、非洲也成为中国企业出海地区。这就要求云服务在全球范围内有着更广的覆盖，帮助电商企业加快全球布局，打造全球品牌。

何为新底座、新体验、新生态？

针对电商企业的相关诉求，亚马逊云科技将电商行业的新底座、新体验、新生态，赋能电商企业发展创新。首先是以遍布全球的基础设施，帮助电商企业构建坚实的技术底座。梁岩表示：“对跨境电商客户来说，最重要的是如何构建一个高效、敏捷、贴合业务增长的电商平台，而这些特性恰恰是企业在全球拓展时急需的，同时也是中国企业在出海时考虑亚马逊云科技的一点。”

在DTC建站方面，亚马逊云科技在全球提供了非常扎实、非常灵活的全球性技术平台。根据IDC最新的分析报告，2022年下半年，在中国企业出海的份额占比中，亚马逊云科技达到80%以上，印证出有大量的客户选择亚马逊云科技作为他们出海的首选。

其次是提升用户体验。个性化体验是现代化电商很重要的一点，而用户体验本身是数据驱动、推动业务增长最核心的一点。亚马逊云科技能够确保电商客户在顾客花费时间比较多的触点进行沟通，帮助客户实现增长飞轮。这两年亚马逊云科技和很多电商客户在数字化互动方面做了很多有益的尝试，例如提供个性化邮件、短信营销，还有数字化广告效率的优化，虚拟人直播，以及搜索的大模型方面等等。

其中，在智能搜索方面，亚马逊云科技基于个性化搜索进行诸多尝试。例如，乐天马特借助Amazon Personalize托管服务，大幅度提升页面客户搜索的获得率，精确度相比之前提升5倍以上，同时采用Amazon SageMaker机器学习服务，电商企业可以高效地创造音频、图像、视频、文字等AI生成内容，快速构建穿搭展示、数字人直播等应用。

最后是生态体系建设。亚马逊云科技联合合作伙伴、亚马逊全球业务体系，支持电商企业更便捷地服务全球消费者，布局全球，打造全球品牌。亚马逊云科技在全球的合作伙伴超过12万，覆盖150多个国家，依托亚马逊云科技，开发出业界领先的电商行业解决方案，赋能跨境电商企业的每一个运营环节，包括独立建站、运营洞察、营销推广、沉浸式体验与AIGC、跨境支付、搜索推荐、供应链与物流仓储，以及客户服务、安全合规管控等，为电商企业的全球发展保驾护航。

同时，亚马逊在全球业务体系，包括亚马逊电商，亚马逊广告，亚马逊物流，Alexa智能语音服务等，为中国电商客户海外业务拓展打开更广阔的空间。比如亚马逊物流拥有覆盖全球超200个国家和地区的智能物流运营网络，帮助电商企业解决跨境物流的挑战;Fire TV和亚马逊广告帮助跨境电商客户触达全球用户。

写在最后

进入2023年中国企业出海掀起新的浪潮，尤其是在数字化浪潮席卷而来的当下，这不仅证明了中国企业产品的吸引力和竞争力，也展示了中国企业在全球舞台上的实力。在助力企业出海的过程中，“数字化出海”逐渐成为主流的同时，也极大考验云服务提供商的实力。“作为全球云计算的领导者和创新者，亚马逊云科技一直秉承创新精神，不断地致力于为中国企业出海打造一个技术桥梁，推动中国企业成功走向世界。”梁岩如是说。