微软将在马来西亚投资22亿美元，发展云计算和人工智能服务

5月6日消息，据外媒报道，微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉(Satya Nadella)近日表示，微软将在未来四年向马来西亚投资22亿美元，用于建设云计算和人工智能基础设施。

Satya Nadella表示：“我们致力于支持马来西亚的人工智能转型，并确保其惠及所有马来西亚人。我们对数字基础设施和技能的投资将帮助马来西亚企业、社区和开发商应用最新技术，推动全国范围内的包容性经济增长和创新。”

据悉，这是微软在马来西亚最大的单笔投资，这家科技巨头正寻求加强对该地区乃至全球人工智能发展的支持。

纳德拉还宣布，将在印尼投资17亿美元，发展云计算和人工智能服务，这是他东南亚之行的一部分。此外，他还表示，微软将在泰国建立第一个区域数据中心。

此外，微软还承诺到2025年为马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南的250万人提供人工智能培训。

微软认为，拥有超过6亿人口的东南亚是一个不断增长的市场，也是更多人工智能产品开发的潜在地点。全球咨询公司科尔尼(Kearney)进行的一项研究称，到2030年，人工智能可能为东南亚的GDP贡献近1万亿美元。