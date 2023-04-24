移动云未来三年战略规划：打造全新算力网络，力争突破年营收1500亿大关

4月25日，为期两天的“2023移动云大会”在苏州召开。

作为云计算国家队、主力军，多年来，移动云在夯实数字基础设施根基、加强数字技术自主创新、筑牢数字安全防护屏障等方面始终不遗余力，在这一过程中，自身也实现了跨越式发展。



中国移动云能力中心副总经理吴世俊

中国移动云能力中心副总经理吴世俊披露，移动云通过深耕千行百业，赋能产业升级，在短短三年内创造了快速发展、市场规模领先的产业奇迹。数据显示，2022年移动云收入达503亿元，同比增长108%，连续三年保持三位数增长，持续引领中国云计算行业发展浪潮。

同时，移动云在各类细分市场上均处于前列，边缘云市场占有率第一，政务云、专属云位居前三，公有云市场份额居行业前五、增速第一。

在2023移动云大会上，移动云也正式发布全新战略规划、自研核心技术成果、未来发展关键举措。移动云重磅发布了定位于算网融合、安全智慧、央企保障、属地服务的全新品牌，并将“云擎未来，智信天下”作为品牌口号;发布算力泛在、灵活调度的全新技术内核，以及共创、共享、共赢的万象生态体系。

吴世俊还透露，中国移动正锚定“世界一流信息服务科技创新公司”发展定位，不断拓展“连接+算力+能力”新型信息服务体系。

作为集团公司CHBN转型发展的重要载体，移动云也将全面开启新征程：未来三年，移动云将全力建设由“移动云技术内核3.0”驱动的算力网络，实现算网一体，通过打造智算中心、算力交易平台，实现社会算力共享，服务大规模智算应用场景。通过赋能千行百业，力争突破年营收1500亿的发展新高峰。

未来，移动云愿与产业各方携手，以信息化数字化推进中国式现代化，共同筑起信息社会转型基石，驱动生产生活和治理方式变革，为建设网络强国、数字中国、智慧社会，贡献移动云力量!