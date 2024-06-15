618来袭！云产品促销比拼，谁更胜一筹？

在数字经济蓬勃发展的背景下，数字化转型已经成为各行各业的共识。而云计算作为数字化转型的重要基础，凭借可扩展性强、效率高、成本低等优势，受到越来越多企业的认可。

眼下，随着一年一度的618年中大促的到来，各大云服务提供商纷纷推出了一系列优惠促销活动。为了让中小企业能够更全面地了解各家优惠政策，天极网特别挑选了阿里云、华为云、腾讯云、天翼云及百度智能云五家云服务商，从促销策略、续费政策、售后服务三个方面进行对比。

一、促销策略

阿里云：618创新加速季

5月20日，阿里云“618创新加速季”全面开启，促销活动主要包括：99计划、新人限时折扣、新人特惠专享、精选云产品、百元建站套餐等。

1、“99计划”

阿里云为初创企业准备的上云首选必备产品，让客户享受技术红利，长期普惠上云，新老同享，续费同价。例如：ECS经济型e实例2核2G 3M固定带宽 40G ESSD Entry云盘，官网折扣价956.64元/年，现价仅需99元/年起;ECS u1实例 2核4G 5M固定带宽 80G ESSD Entry盘，官网折扣价2440.85元/年，现价仅需199元/年起。

2、新人限时折扣

阿里云精选云产品限时折扣，如轻量应用服务器2核2G，官网折扣价612元/年，新人专享价36元/年;OSS 对象存储 存储包100G，官网折扣价99元/年，新人专享价9.9元/年;国内通用短信套餐包500条，官网折扣价23.5元/月，新人专享价1元/月;CDN/DCDN中国大陆加速流量包500GB，官网折扣价66.5元/6个月，新人专享价5元/6个月。

3、新人特惠专享

面向上云新用户，阿里云带来云产品价格直降优惠。如u1实例(2核4G，1M固定带宽，20G ESSD Entry盘)，官网折扣价443.16元/3个月，新人折扣价仅需265.9元/3个月起;RDS MySQL基础系列标准版2核4GB 100GB，官网折扣价768元/3个月，新人折扣价仅需76.8元/3个月起。

同时，阿里云还推出了5亿算力补贴，旨在加速云计算在各行各业的普及和发展。阿里云专属商务经理将根据企业客户提供的非阿里云或者线下IDC近12个月消费凭证，并结合此次计划在阿里云消费的金额进行综合评估审核，确定发放补贴券额度，助力企业轻松购买算力，加速数字化转型。

4、精选云产品

阿里云精选云服务器、弹性计算、数据库、网络、CDN、存储、云原生、AI、大数据、安全、云通信、云电脑、企业应用等200余款云产品，折上再折，满足多样场景的上云需求。

同时，阿里云推出618超级红包领不停活动，推荐好友领券，最高可得300元红包券，并有机会抽取最高618元的现金红包。推荐好友上云，更有一站解锁50万现金奖励和618红包的惊喜。

此外，阿里云还为开发者和企业准备了上云礼包。个人礼包内含：满200减10元、满400减20元、满600减30元、满1000减50元、满2000减100元和满3000减150元6张满减券。企业礼包内含：满600减48元、满1000减80元、满2000减160元、满3000减240元、满5000减400元和满10000减800元6张满减券。

对于初创企业，阿里云推出创业者计划，提供最低3500元、最高达100万元的上云抵扣金，并携手众多知名机构，为初创企业提供全方位的支持与服务，旨在助力初创企业快速上云。

华为云：数智领航，云启未来

华为云618营销季于6月1日正式开启，持续至6月30日。在此期间，华为云将为企业提供丰富的产品选择和优惠政策，旨在帮助企业快速搭建数字化转型基础，实现数智化转型升级。

1、8088元上云礼券

华为云官网已完成注册和个人或企业实名认证的用户可领取满800元减106元、满1500元减468元、满3000元减988元、满5000元减1688元、满8000元减2888元5张个企同享满减券;华为云官网已完成注册和企业实名认证的用户可领取满700减38元、满2500减138元、满4500减288元、满6500减498元、满9000减988元5张企业专享满减券，并且可以叠加页面活动。

2、新用户专享

面向新用户，华为云准备了一系列优惠产品，涵盖云服务器、企业应用、CDN&视频、数字人、云安全、云数据库、云通信、网络、存储、中间件等等，帮助企业以更低的价格获取所需的云服务资源。

3、组合购折上折

上云场景组合折上折!通用上云场景，选购任意两款及以上产品，即可享受额外9折优惠，新老同享多款产品劲享3年优惠。安全上云场景，二级等保合规场景任选2款及以上产品享5折，三级等保合规场景任选3款及以上产品享5折，不限新老用户。

4、新购满额送豪礼

活动期间，新购付费达指定门槛送实物礼品。其中，消费满1万元，送华为超级快充无线车充(Max 80W)或华为超级快充无线车充(Max 80W);消费满2万元，送华为凌霄子母路由Q6(1母+1子套装)全屋Wi-Fi 6+或HUAWEI FreeBuds 5无线充;消费满5万送HUAWEI nova 12活力版256GB或HUAWEI MatePad 11.5S灵动款Wi-Fi 8GB+256GB;消费满10万元，送HUAWEI MateBook E Go 2023款Wi-Fi 16GB+1TB或HUAWEI nova 12 Ultra 512GB;消费满15万元，送HUAWEI MateBook 14s 2023 13代酷睿i5 16GB 1TB或HUAWEI Pura 70 Pro 12GB+512GB。

腾讯云：618・年中盛惠

腾讯云618年中盛惠活动持续至2024年6月30日，为广大用户带来多样化的云服务产品以及超值优惠价格。

1、8888元上云礼包

腾讯云新老用户可领取8888元上云礼包，包括：满195元减58元、满1166元减350元和满2600元减780元三张总价值为1188元的开发者学习礼包，以及满11000元减1600元、满16000元减2500元、满24000元减3600元三张总价值为7700元年中回馈礼包。

2、新用户限时秒杀

腾讯云新用户限时秒杀，每天10:00开抢，首单直降，新人爆款折扣享不停。例如：轻量应用服务器2核2G 3M带宽 40GB SSD盘 200GB月流量，新客年付28元。

3、首单特惠

服务器、存储、CDN、数据库、网络、视频通信、大数据等热门产品对新用户有专享特惠，满足多种业务场景需求。例如：云服务器CVM SA2 2核4G，原价1584元/年，首单限时特惠仅为633.6元/年;轻量云硬盘 100GB容量，原价540元，首单限时特惠162元。

4、境外产品优选

腾讯云服务器地域节点遍布全球，拥有独立公网IP，助力用户拓展跨境业务。例如：轻量云服务器-海外2核4G 30M峰值带宽(Linux)，70GB SSD盘 2T月流量，原价658元/年，活动期间8折优惠，现售价为518.4元/年。

天翼云：云享优惠 数智升级

天翼云不仅为新用户准备了首单专属折扣，提供诚意满满的优惠券大礼包，更有一系列精选爆款云产品开启限时秒杀活动。

1、限时抢购

天翼云精选爆款云产品，每日9:00-18:00开放抢购，仅限新用户，仅限一台，数量有限，手慢无。其中，S3通用型云主机 2C4G 3M带宽 40GB系统盘，新用户专享82.8元/年。

2、首单优惠

天翼云精选优惠云产品，高性价比一站式上云，满足个人开发者、企业用户的上云需求，新用户专享仅限5台。值得一提的是，适用于中重载企业应用等场景的通用型云服务器S6 2核4G 3M带宽 40GB系统盘，新用户专享248.4元/6个月。

3、买赠专区

天翼云高配云主机买1年送云存储，数量有限先到先得。以S6通用型云主机为例，配置为4核8G 1M带宽 40GB系统盘，仅需1238.4元/年。同时，还赠送500GB容量的弹性文件服务(标准型)。

4、热卖产品

天翼云云主机、云电脑、存储、数据库、安全、CDN与网络、增值服务等多款热门云产品，新老同享优惠。其中，适用于搭建各种类型网站，配置为2核4G 1M带宽 40GB系统盘的S3通用型云主机，仅售558元/年。

百度智能云：618超省季 上云智选开门红

618期间，百度智能云推出了万券齐发、限时秒杀、新客专享、企业专享等一系列促销活动。

1、万券齐发

百度智能云发放了新用户专享券、企业用户尊享券和热销产品券三类，价值上万元的优惠券，适用产品包括：云服务器BCC、轻量云服务器LS、对象存储BOS、云数据库RDS、云数据库SCS、内容分发网络CDN、弹性公网IP EIP、云磁盘CDS等二十余类产品，可用于新购、升配、续费场景。

2、限时秒杀

每日8:00-24:00，云服务器、云数据库、LSS国内流量包等热销爆款产品，限量超值秒杀低至3.5折。例如：云服务器密集计算型 ica1 2核2G 1M带宽 40GB系统盘，原价1671.6元/年，活动期间仅售607.26元/年。

3、一站上云

百度智能云带来了云服务器、流量、存储、数据库、云安全、数据可视化等特惠产品，满足企业及开发者用户多场景上云需求。其中，云服务器密集计算型 ic4 2核2G 1M带宽 40G系统盘，原价1838.16元/年，现价仅需827.17元/年，低至4.5折。

4、新客专享

百度智能云为新客户提供专属优惠，无论是需要云服务器、智能创作，还是文字识别、数据库及流量包服务，还是人脸识别、企服建站、语音语义分析以及图像技术处理等，百度智能云均提供特惠价格。例如：轻量应用服务器-标准型1核1G 3M带宽 40G磁盘，原价504元/年，首购专享3折优惠，仅售151.2元/年。

二、续费政策

阿里云老用户续费1年起可享受降价优惠和提前续费补差。其中，弹性计算续费最高降幅达36%、云数据库Redis续费最高降幅达40%、对象存储预留空间续费最高降幅达55%、云数据库RDS续费最高降幅达40%、云数据库MangoDB续费最高降幅达40%、云数据库ClickHouse续费最高降幅达40%。





华为云面向老用户推出三大权益：一是HECS老用户专享续费9折，Flexus L实例专享续费65折，HECS老用户可一次性领取6张续费优惠，享受9折包周期订单续费;Flexus L实例客户，可获得同等规格的6.5折续费折扣。二是Flexus L实例和HECS续费可享8折，老用户付费购买企业主机安全HSS、云备份CBR、云证书管理服务CCM中任一产品，消费2日后可再领取云服务器8折续费礼包。三是升级优惠享7折，老用户可享受3年期以内订单，一次升级一台云服务器7折升级、扩容优惠权益。





腾讯云精选上云基础产品热卖配置，新老同享88元起，助力云计算进阶。同时，加入会员续费享受折上折，其中，云服务器日常折扣5.1折起，会员到手折扣4.8折起;轻量应用服务器日常折扣5.1折起，会员到手折扣4.8折起;数据库日常折扣4折起，会员到手折扣3.8折起;云硬盘/网盘日常折扣4折起，会员到手折扣3.8折起;音视频通信日常折扣7.5折起，会员到手折扣7.2折起;DNS解析日常折扣3.5折起，会员到手折扣3.3折起。此外，会员还可以领取11586元续费礼包，其中，1386元代金券礼包V1会员和V2会员领取;10200元代金券礼包仅限V2会员领取，可用于新购、续费、升级场景。





天翼云推出的个企续费优惠活动，提供多重满减券，包括：满500减50、满1200减150、满2000减300、满5000减1000。同时，还赠送个企续费8.5折无门槛折扣券，让用户享受更多实惠。





百度智能云推出企业及个人同享券包和企业专享优惠券包，云服务器、流量包、存储、数据库、建站、云安全等产品通用，叠加1年以上优惠低至4折。





三、售后服务

阿里云提供智能客服、咨询电话、技术工单、建议与投诉等多种服务渠道，以及文档中心、新手入门、服务工具大厅、开发者资源等丰富的文档与工具，助力企业轻松上云。不仅如此，阿里云还联合伙伴的上万名技术专家，为企业量身打造适合业务发展的全周期专业服务，满足用户从上云部署、日常运维到优化升级等全周期需求，让数字化转型之路更加高效敏捷。

华为云提供智能客服、工单、售后热线等多种渠道的技术咨询服务。同时，华为云还为用户带来了全场景专业服务产品和解决方案，帮助用户上好云、用好云、管好云，联合伙伴提供卓越的服务体验，从而助力用户加速实现业务价值。

腾讯云售后支持包括：在线支持、用户之声、产品文档、自助服务、售后服务热线、提交工单等多种方式，为用户的云上业务提供专业的技术保障。

天翼云通过在线客服、工单服务以及服务热线等多种渠道，为用户提供7*24小时全天候的服务支持，确保服务不间断。

百度智能云的服务工程师团队为用户提供7*24小时技术服务支持。如果在使用百度智能云时遇到问题，可以通过工单、智能客服、自助服务、热线电话等寻求帮助。除基础级服务支持以外，业务系统复杂的企业客户可以选择其他适用的服务计划，获取专属支持群、专属技术服务经理、增值服务等组成的专属支持。

写在最后：

总的来说，618年中大促为消费者带来了更加划算的选择。当然，在选择云产品时，除了要关注价格外，还要考虑云产品的性能表现，根据自身的实际需求与预算，来挑选最适合的配置方案。