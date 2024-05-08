IDC：2023下半年中国汽车云市场整体规模同比增长35.2%

随着车联网、自动驾驶、车企出海等快速发展，汽车行业云端支出增长迅速。2023年，智能化趋势加速，车企升级自动驾驶技术，推动大模型上车，并全面探索大模型在研发、生产、营销、服务等环节的应用。日前，IDC发布的《中国汽车云市场(2023下半年)跟踪》报告指出，2023下半年中国汽车云市场整体规模达到53.5亿元人民币，同比增长35.2%。其中基础设施市场规模为31.6亿元人民币，同比增长43.8%;解决方案市场规模为21.9亿元人民币，同比增长24.5%。

2023上半年，汽车行业严控公有云支出增长，加速建设私有云。但下半年，智能化加速导致私有云难以满足需求，汽车行业增加公有云支出。公有云市场同比增速维持在高位，市场规模达20.55亿元;私有云市场也保持快速增长，同比增长26.7%，市场规模达11.05亿元。华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云四大巨头市场份额持续提升，公有云市场份额向寡头集中。

2023下半年，自动驾驶研发及车联网成为解决方案市场最重要的增收来源，合计市场份额占比超过60%。自动驾驶研发解决方案市场同比增长62.9%，车载物联网解决方案市场同比增长33.7%。业务系统云化解决方案市场增长不及预期，车路协同及其他出行服务解决方案市场增长亦不及预期。阿里云、华为云、百度智能云、腾讯云在各领域保持领先地位。

2023年是汽车行业进入智能化时代的元年。上半年，汽车行业将云视为“运营性”支出，严格控制开支;下半年，汽车行业意识到云是重要的生产性支出，保障“产力”以应对竞争。未来，智能化对汽车行业而言不仅是“卖点”，更是“赛点”，掌握算力、算法、数据的企业将全面领先。云是重要基础设施，将为云服务商创造巨大市场机遇。

需要指出的是，IDC定义的汽车云是指为了满足汽车行业(包括汽车行业供应商、主机厂、以及应用智能汽车的行业用户)数字化、智能化转型的云计算基础设施和解决方案(包括平台和应用)。云计算基础设施包括公有云和私有云基础设施，解决方案包括“业务系统云化”、“车载物联网”、“自动驾驶开发”、“车路协同&其他出行服务”四个赛道。