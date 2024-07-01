2024上半年云计算市场盘点：价格战、大模型、云出海成关键词

转眼间，2024年已过去一半。回顾整个上半年，云市场可谓竞争与创新交织，价格战、大模型、云出海成为其中的关键词。

价格战：低价换市场

随着云市场竞争日益白热化，降价已成为云厂商抢占市场份额的重要策略之一。

2024年初，阿里云率先发起价格战。在2月29日举办的阿里云战略发布会上，阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光宣布全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。据刘伟光介绍，相比历史上其他几次降价让利，本次阿里云降价，是历史上参与产品范围最大、受益群体最广的一次。

就在阿里云宣布降价的当天晚上，京东云迅速作出回应。其微信公众号发布了一篇题为《随便降，比到底》的文章，称“我们继续全网比价，击穿底价，再低10%”，并承诺“买贵就赔”。具体来说，京东云全系核心产品继续参与全网比价，包含：计算、存储、网络等产品，可满足客户上云、用云全链条服务需求。比价对象针对特定云服务商，活动自3月1日起生效。

除了直接降价之外，云厂商们还将战火烧到了直播间。3月31日，阿里云的云服务器、云存储及企业网盘等热门产品登上罗永浩直播间。4月8日，腾讯云AIGC存储解决方案正式发布，在直播过程中，腾讯云除了对新产品进行了讲解，还带来了秒杀、送券包等优惠活动。

值得一提的是，这场价格战并非云厂商们的首次交锋。回溯到2023年5月，阿里云就曾有过一次“史上最大规模降价”，当时引发了腾讯云、移动云、京东云等云厂商迅速跟进。

可以说，云厂商降价是市场竞争和技术进步的必然结果，更是为了迎合用户需求、扩大市场占有率的重要手段。

云出海：全球化布局

近几年，在国内市场越来越卷的背景下，云厂商们开始将目光投向海外市场。2024年上半年，就有多家云厂商针对海外业务推出了新的举措和服务。

3月6日，在沙特科技盛会LEAP 2024上，腾讯云联合沙特阿拉伯电信服务商Mobily推出“走进沙特”计划，依托腾讯云专有云平台TCE，Mobily将构建新型企业云服务平台，推动沙特阿拉伯地区的数字化进程。

5月21日，华为云在埃及举办的2024华为云埃及开服峰会上宣布开罗节点开服，成为全球首家在埃及建立公有云的公司。同时，华为云还发布了业界首个千亿参数的标准阿拉伯语大模型，覆盖二十多个阿拉伯语国家。

此外，为了更好地帮助中企出海中东中亚，华为云构筑了“3+2+1”体系。“3”是三个站点，通过开通土耳其、沙特和埃及Region，华为云在中东中亚北非区域形成三角形数据中心布局，为区域客户提供本国内25ms时延，区域内<100ms时延覆盖，自研天枢平台还能实现动态智能流量调度。“2”是两个基础，稳定可靠和安全合规。“1”是一个生态体系，华为在中东中亚与2B2C2G行业深度联结，可以用中国经验促进中东中亚数字化。

5月23日，阿里云宣布将在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥。截至目前，阿里云在全球30个地域运营89个可用区。而此次新一轮的投资将使阿里云的全球布局进一步扩大，增加至全球31个地域和95个可用区。

综合来看，云厂商拓展海外市场不仅能够有效缓解国内市场的激烈竞争压力，还能够开辟更为广阔的市场发展空间，并提升品牌的国际影响力。

大模型：竞争新赛道

进入2024年，大模型的研究重心已从技术探索转向应用落地阶段。据Gartner发布的报告预测，在2026年，超过80%的企业将使用生成式AI应用程序编程接口(API)或模型，或在相关生产环境中部署支持生成式AI的应用程序。这一趋势体现了企业对大模型技术的强烈需求。

为此，各家云厂商通过发布易用的大模型开发工具、提供一站式服务、整合多种技术等方式，帮助企业降低大模型的应用门槛。

例如：阿里云在2023年10月31日推出了百炼大模型平台，集成了国内外主流优质大模型，提供模型选型、微调训练、安全套件、模型部署等服务和全链路的应用开发工具，为用户简化了底层算力部署、模型预训练、工具开发等复杂工作。2024年5月百炼升级成为阿里云承载云+AI能力的重要平台，提供一站式、全托管的大模型定制与应用服务，从而可以更好地支持大型企业和成熟开发者的需求。

同样值得关注的是，在5月17日的腾讯云生成式人工智能(AI)产业应用峰会上，腾讯云发布大模型知识引擎、图像创作引擎、视频创作引擎三大工具，通过PaaS服务简化数据接入、模型精调、应用开发流程，助力企业更高效、简单地用大模型开发AI原生应用，快速接入生产场景。

另外，在华为开发者大会2024(HDC 2024)上，华为常务董事、华为云CEO张平安正式发布盘古大模型5.0，在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级，包含了不同参数规格的模型，以适配不同的业务场景。

紧接着，在WAVE SUMMIT深度学习开发者大会2024上，百度发布了飞桨框架3.0。据了解，飞桨框架3.0具备动静统一自动并行、编译器自动优化、大模型多硬件适配、大模型训推一体等核心技术，支撑大模型效果更好，性能更优。

由此可见，各家云厂商在大模型领域的相关举措在推动大模型技术的普及和应用的同时，还为企业实现业务的快速增长和创新提供了有力的支撑。

写在最后：

总的来说，2024年上半年的云市场充满了机遇与挑战。对于云厂商来说，如何在激烈的竞争中找到自己的定位，不断创新并满足用户需求，将是决定其长期发展的关键。