　　停止分拆架构再调整，“动荡”的阿里云之路将如何走？

从阿里拆分，到阿里云服务降价，再到发布通义千问......作为头部互联网企业，以及BAT的一员，阿里巴巴的一举一动都在吸引着眼球，尤其是在今年云业务的调整中，阿里充满了很多的“不得已”。

近日，阿里云启动新一轮组织架构调整也同样受到行业内的关注。消息称，阿里云成立公共云业务事业部、混合云业务事业部、基础设施事业部，同时，阿里云将持续加大对AI、公共云核心产品的投入，推动各行各业智能化转型，从而创造更大的时代增量机会。

不得已而为之的阿里云

今年5月份，阿里巴巴在发布第四季度财报时，公布了阿里巴巴集团董事会已批准和任命的六大业务集团董事会的消息，这也被外界解读为阿里云、盒马、菜鸟拆分上市的时间表逐渐明晰。然而，今年11月份，在阿里巴巴集团发布2024年第二季度业绩的同时，阿里巴巴也宣布“鉴于多方面不确定因素，不在推进云智能集团的完全拆分”。

在笔者看来，多方面不确定因素成为解读阿里云智能集团不再完全拆分的关键所在。一方面，充满激烈竞争的国内云市场也是不确定因素之一。

在刚刚过去的六个月中，大模型热潮、价格战、云出海等，使国内云厂商的竞争节奏进一步加快，各方在价格、定制化、云智一体等方面的角逐更加激烈。当然，除了激烈的市场竞争外，国内云市场的整体增长、阿里云业务本身所处的位置，也成为阿里云业务增长的桎梏。

芯片的限制也是不确定因素之一，“美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。我们认为，云智能集团的完全分拆可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆，而是会面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型。”

在笔者看来，内有增速放缓、竞争激烈的云市场，外有各种不确定的限制，让阿里云暂时失去了拆分上市的勇气。不过，阿里依旧看重云市场，未来也将坚持加大对阿里云的持续战略投入，确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略。

嗅觉灵敏，不断调整组织架构

变则通，通则达。从年初的降价，再到投身大模型，最后到阿里云架构调整，在风云变幻的市场上，阿里云的嗅觉无疑是灵敏的。

这一次，阿里云迎来了新一轮的组织架构调整，首次成立公共云业务事业部，以规模优先、扩大市占率为目标，由刘伟光负责，向阿里云CEO吴泳铭汇报;在产研层面，成立基础设施事业部及产品架构与稳定性部，打造面向未来的软硬一体底层基础设施，分别由阿里合伙人蒋江伟和重回阿里云的唐洪负责，二人均向阿里云CTO周靖人汇报。

与此同时，阿里巴巴集团层面还成立了基础设施委员会，协调全集团底层技术基础设施的规划与建设。在笔者看来，这也意味着阿里云与阿里巴巴集团业务之间，在底层技术基础设施方面仍将密切联动。

在笔者看来，一边是市场，一边是技术研发，阿里云的新一轮组织架构调整对阿里云进行更加精细化的管理和布局，可以更好地集中资源，对接市场需求，提升各项业务的专业度和市场竞争力。

与调整组织架构同时进行的还有由吴泳铭明确的“AI驱动、公共云优先”战略。其中，AI驱动是战略之一，在进入2023年以来，“云智一体”成为云服务厂商的选择，包括百度、腾讯、字节在内的都将AI作为重要的工具，电信运营商也持续发力AI大模型领域。可以说，大模型已经成为促进数智化发展的重要方式，也成为云服务竞争的关键。

另一个战略便是公共云优先。阿里云的优势在哪里？相信很多人将公有云作为答案，的确如此，与亚马逊云科技一样，阿里云最早的用户是各个电商租户，它们租用阿里的公有云服务。吴泳铭指出：“未来将集中最大的资源，加大公共云的产品和技术投入。坚持公共云优先也将让阿里云收获规模效应和技术红利。”

市场风云激荡，未来发展又几何？

云的市场从来不缺优质的竞争对手。调查数据显示，2022年阿里云占中国云市场份额的36%，行业排名第一，但市场份额同比却下降了2.5%。与此同时，华为云占中国市场份额提升至19%，排名行业第二，市场份额同比增长5.56%。

另外，在云市场，天翼云和移动云借助“国家队”的优势成为后期之秀，京东云、腾讯云、百度智能云也成为一些新势力，加之国际上的微软智能云、亚马逊云科技等强悍的对手，青云、Ucloud等。国内市场充斥着各式各样的云服务，这些都对阿里云业务造成一定的挑战。

面对市场的风云激荡，阿里云又如何应对，从“AI驱动，公共云优先”可以窥见端倪。在云服务上，阿里云有其自己的优势，必然会，中小企业往往看重价格和标准化的IT基础设施，大中型企业在选择云服务商时，安全、定制、性能往往是更看中的指标。

当然，这些既是阿里云的优势，又是阿里云的“弱点”，在此前的阿里云旗下服务宕机可以看出，阿里云需要加强自身的安全。

另一方面，在AI大模型趋势下，人工智能进入新的发展阶段，越来越多的云服务开始强调“云智一体”。新的云生态将以MaaS平台和AI原生应用2为核心。而阿里云今年也加大了AI的投入。基于此理念，阿里云发布了一站式人工智能应用开发平台百炼，推出大模型通义千问2.0版本，以及八个垂直行业的模型和使用案例。这无疑是行业新的变革。

写在最后

阿里云停止拆分上市，再加上架构的调整，其实并没有为云服务领域带来过多的利好，反而引起业界的各种猜测，降低了云服务的发展信心。与此同时，今年越来越多的云厂商开始切入大模型领域，从应用端、算力侧等方面提供服务，这既是机遇，又是挑战，最终的胜者一定是打造差异化服务的企业，这一点还需要对阿里云“拭目以待”。