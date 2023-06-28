生成式AI、企业出海……这场云计算领域的盛会透露了哪些讯息？

进入2023年以来，云计算领域热点事件层出不穷，看点颇多：价格战进入白热化、大模型热潮催生算力需求、持续深耕出海业务……

我们先来看一组数据，市场研究机构IDC发布的《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》报告显示，2022下半年，中国云计算市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)为188.4亿美元，其中IaaS+PaaS(基础设施即服务+平台即服务)市场2022下半年同比增长19.0%，与2021年下半年同比增速(42.9%)相比下滑23.9的百分点，与2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6个百分点，增速明显放缓。

一时间，云厂商在增速放缓的国内云市场寻找新的增长点。由阿里掀起的价格战、年初的ChatGPT爆火、亚马逊云科技等厂商持续深耕的出海市场自然而然地成为云厂商的新“抓手”。

“在当下这个挑战与机遇并存的时代，面对生成式AI等前沿科技带来的新挑战和新机遇，企业需要‘面向未来不断构建’，做到高瞻远瞩，积极拥抱技术革新，以具有创造性的方式想象未来的可能性，重塑企业及行业的未来;应放眼乾坤，瞄准全球用户，在一个更加广阔的天地里求变求发展;同时要做到未雨绸缪，夯实地基，打造业务韧性，为挑战和不确定性提前筹备。”亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊在2023亚马逊云科技中国峰会上如是说。



亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊

积极拥抱生成式AI，释放AI潜力

Gartner发布的《云AI开发者服务关键能力报告》预测，到2025年，70%的新应用将集成AI模型，云AI服务可降低AI应用的开发门槛。由此可见，在大模型的浪潮下，云计算将迎来新的技术进阶、应用场景拓展，以及新的市场业绩增长点。

在行业应用上，生成式AI将为各行各业带来巨大变革，改变整个游戏行业内容创作的生产方式，对更广泛的学科，如医学、化学、物理、生物学等领域知识，进行更宽泛的逻辑梳理和信息归纳，帮助并加快发现更多疾病治疗的药物和方法，助力制造业实现自动化产品设计、工厂运行。

可以说以生成式AI为代表的大模型拓展了云计算行业应用的深度和广度，云厂商也开始布局：亚马逊云科技也宣布成立亚马逊云科技生成式AI创新中心，并为该中心投资1亿美元。其他如阿里巴巴、华为、天翼云等也正在全力构建好自己的预训练大模型，全力抓住市场机遇，为市场上瞬息万变的模型和应用提供算力的支撑。

同时，亚马逊云科技还推出丰富的解决方案，诸如，使用Amazon Bedrock，企业可以灵活选择适合自己的模型，更容易地构建应用，并保证数据安全和隐私;提供生成式AI应用Amazon CodeWhisperer，通过内嵌的基础模型，可以根据开发者的自然语言指令实时生成代码建议;还带动强大的合作伙伴网络和初创企业体系来一起为生成式AI添砖加瓦，提供更多的工具、解决方案和服务。

这是机遇也是挑战。企业需要根据自身场景灵活选择正确的基础模型;在保证私有数据安全的前提下，利用自身数据结合基础模型更容易地构建自己的定制化模型;此外，在一些场景下，企业希望直接获得在基础模型上构建好的开箱即用的生成式 AI应用;企业还必须有超大规模和高性价比的云平台来支持持续的训练和大规模的推理;最后，用好生成式 AI需要人才，当面临人才不够、时间又紧的情况时，需要有人帮助解决定制化模型最后三公里的工程化挑战。

助力企业出海，拓展更广阔的海外市场

如今，游戏、电商、美妆、视频、工具等众多领域企业纷纷出海，以探索“第二增长曲线”。而云计算凭借高灵活性、高性价比，以及降低新技术使用门槛3大优势，成为中国企业出海的不二之选。

近年来，在“出海”业务上，云厂商也持续布局。在本次峰会上，亚马逊云科技还发布了“智荟出海计划”、“智能视觉创新加速计划” 。

其中，“亚马逊云科技智荟出海计划”旨在帮助制造企业利用跨境电商渠道出海，携手30余家合作伙伴，为工贸一体化、ODM/OEM以及品牌企业提供从出海路径规划、产品智能化升级到数字化营销推广的全链路解决方案，帮助其更快地构建跨境电商渠道。

首批加入智荟出海计划的合作伙伴包括涂鸦、浩方集团、浦发银行、中科创达、移远、Shulex、海邦亿腾、极略科技和博商出海等。

“亚马逊云科技智能视觉创新加速计划”将联合产业链上、中、下游的客户和各类合作伙伴，帮助智能视觉企业拓展行业应用场景、构建行业解决方案、加速行业技术共创。

对符合条件的合作伙伴颁发“Powered by 亚马逊云科技”徽章，从而证明了产品和服务的底层是架构在亚马逊云科技上，代表着技术和系统的稳定性和安全性，从而提高终端消费者对其产品的信赖度和认可度，助力提升企业在海外的营收。

国内云厂商也紧抓“出海”这一机遇，以寻求新的业绩增长点。数据显示，截至目前，阿里云已帮助超过22万中国企业出海，实现了全球最快8小时的系统上线交付能力。华为云打造了一站式的全球业务boosting解决方案，为企业提供全链路、全球一致性体验的出海服务。

赋能初创企业，用“成长”的眼光看待企业

如今，云计算正从基础设施、先进技术的可及性、开发方式等多个方面，为企业、产业和生态带来新的效率提升，成为创新创业的先进生产力。公有云的出现，大幅降低了创业门槛，提高创新效率，初创企业也更容易获得风险投资的青睐。

同时，初创企业往往代表着创新与未来，对前沿技术和市场需求具有敏锐的嗅觉和把控力，可以反向启发和促进云厂商对云服务产品的创新。云厂商可以从初创企业客户高速的增长中获益。尤其是在生成式AI的浪潮中，初创企业正在从基础模型开发、全新消费应用或行业应用的创造，再到工具链优化，来助力更多企业快速拥抱生成式AI。

为充分赋能初创企业，亚马逊云科技联合28家投资、产业机构，共同推出“亚马逊云科技创业加速器”，助力初创企业加速成长。该项目将从全球创投网络资源对接、前沿技术深度赋能、全球业务拓展、以及通过亚马逊云科技数字创新项目助力初创企业构建创新文化和创新机制四个方面，为初创企业提供全方位的支持。

写在最后

当前云市场发展既有巨大潜力，又面临挑战。在挑战与机遇并存的时候，云厂商也正在寻找新的发展“抓手”，如今，数字化转型已成为各行各业的普遍需求，上云是企业实现高速发展的必然趋势，云计算服务提供商只有不断完善自身服务，对技术进行持续创新深化，同时联合行业合作伙伴，深度赋能企业，未来也将赢得千行百业企业的青睐。