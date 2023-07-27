迈入数字化新纪元，生命科学行业如何“乘云而上”？

伴随着大数据、AI、精准医疗等新兴技术在生命科学行业的广泛应用，生命科学产业正在实现跨越式的转型发展，数字化技术在生命科学研发中的关键性驱动作用愈发明显。充分发挥数字化技术优势，助力生命科学产业数字化转型，已成为业内人士普遍关注的话题。当前，千行百业正在迈入数字化新纪元，身处生命科学行业的企业又该如何推进数字化，数字化该从哪些环节入手？

生命科学实现数字化创新已迫在眉睫

生命科学行业的数字化并非一蹴而就，也并非一帆风顺。当前，企业仍面临整体管理水平相对滞后的状态，部分企业仍依赖于手工记录，数据仍然分散在多个管理部门造成数据孤岛现象，难以实现及时的互联互通，质量控制仍然依赖于人工标准，距离高质高效仍有一定的路要走。

在数字化进程中，企业也面临诸多挑战。降本增效是摆在企业面前的第一个命题，事实上，数字化的本质在于降本增效，然而，部分数字化解决方案能否真正实现降本增效还有待考量。“如何通过缩短周期降低成本，数字化是重要手段之一，数字化在研发领域必然考虑数据的透明、高效，从而推动企业总体拥有成本的下降。”Veeva Systems(以下简称“Veeva”)中国区总经理丁晓枫如是说。



Veeva中国区总经理丁晓枫

数字化还伴随全球化，中国企业出海和外国企业引进都是企业寻找新的业务增长点的重要方式，这就要求解决方案提供商能够在数字化过程中建立全球化视野，通过扮演“引进来，走出去”的角色，为中国生命科学行业创造更大的价值。

同时，“引进来，走出去”还伴随着本地化、合规化运行。比如，大量外资企业进入中国市场需要考虑数据的本地化，将搭建起来的系统融入国内环境，并符合监管政策的要求。数字化也是生命科学行业的创新，利用数字化技术、手段进行行业创新，建立下一代商业卓越运营平台，尝试行业性的创新与突破。这也是数字化的内在要求。

中国生命科学领域的数字化创新实践

生命科学行业引入AI、数字化、IoT、云等技术，实现创新，不仅能够满足研发数据标准化、规范化的完整记录，节省研发人员实验记录时间和数据统计时间，减少重复实验数量导致研发资源成本浪费等影响，同时还能有效破解部门协同共享、多渠道营销难、多地域管理难等问题，打破数据孤岛实现数据实时检索与追溯、可视化的综合分析与决策参考。

基于数字化创新实践，新一代商业卓越平台Veeva China SFA的推出为药企提供了极大的帮助。据悉，某头部跨国药企在中国需要加速新产品的上市和推广，但总部标准化的业务系统难以满足本地业务需求，同时分散的系统需要大量的人工操作。该药企选择Veeva China SFA，为药品上市营销全流程提供数字化管理，涵盖核心CRM、进院管理、会议管理、多渠道营销管理和数据分析等。

该系统的灵活性不仅可迅速响应持续变化的本地业务需求，也可利用高质量完整的数据对业务进行高效的洞察与分析。数据显示，该药企的医药代表的系统填报时间平均每天减少50%，使用系统的满意度高达90%以上，销售运营的效率和效能平均提升50%以上，与医生沟通效率平均提升60%以上。这是生命科学领域的数字化创新的典型案例，也是Veeva基于自身的一个创新实践。

在数字化浪潮下，Veeva China SFA的打造也加入了Veeva的一些思考，同时也是生命科学领域数字化的缩影。丁晓枫表示：“如何赋能不同的品牌，实现降本增效是当前数字化需要考量的重要诉求;解决跨部门协同问题，打破信息壁垒，实现数据信息的共享成为当务之急;利用数据驱动企业管理与决策，驱动企业业务扩展，构成了Veeva China SFA赋能医药企业业务发展的三驾马车。”

在设计开发过程中，Veeva选择将Veeva China SFA产品部署在亚马逊云科技中国区域。在开发过程中，为了满足沿用Veeva全球研发质量体系、底层云基础架构需要拥有全新的技术栈，与本地技术创新融合，并满足中国用户的使用习惯和体验的需求，Veeva通过资源管理工具Amazon CloudFormation对基础设施代码化，提高技术架构复用率及开发效率。

同时，Veeva China SFA还基于完全托管的机器学习平台Amazon SageMaker，可智能检测识别医药代表上传的图片真伪，自动化从海量文本中提取医疗卫生机构信息等。Veeva China SFA 还部署了云上大数据平台Amazon EMR，快速高效地处理大量数据，以提升业务洞察效率，不断优化迭代产品。据悉，Veeva China SFA实现每年12次产品迭代，在去年一年就新增400多个本土功能，为药企的数字化营销提供了出色的支持和创新工具。

Veeva中国的IT团队通过完全托管的关系型数据库服务Amazon RDS和托管容器服务Amazon EKS，无需复杂操作，即可通过控制面板查看各个节点的运行状况，同时清晰地了解费用明细，显著提升运维效率，并减少维护成本。此外，亚马逊云科技中国提供了高安全性的底层云基础设施和云服务，Veeva已获得网络安全等级保护(三级)认证。

写在最后

在生命科学行业数字化转型过程中，越来越多的企业趋向于寻找新的技术突破，寻找从传统的商业模式创新走向科技创新的路线，借助AI、大数据、数字化等一系列技术或手段，打造属于自己的硬核科技，实现生命科学领域的硬核创新。这也为数字化解决方案提供商提供新的机遇，赋能行业用户。