低代码+Serverless，开启下一代数字化企业开发范式！

近年来，在如火如荼的企业数字化转型浪潮中，“低代码”因其敏捷、易用的独有特性，成为在技术成熟度、质量、产品和市场影响力方面皆处于领先地位的新兴技术和趋势，并逐渐演变成为竞争激烈的蓝海市场。为了在激烈的竞争中脱颖而出，低代码平台开始寻求新的发展和机遇，通过布局产业生态合作，采用Serverless、AI、PRA等技术手段提高易用性和灵活性，促进企业数字化转型。

西门子Mendix低代码开发平台是寻求新发展中的一员，其借助Serverless服务能够提供更广泛的企业级解决方案及业务场景，帮助企业以更快、更省的方式去实现业务价值，并且应对未来的不确定的挑战。西门子Mendix中国区总经理王炯表示：“借助亚马逊云科技Serverless技术，西门子Mendix帮助客户更快速地开发应用和减少成本，这不仅是双方技术优势的结合，更能为客户构建一个快速敏捷的平台。”

跑赢低代码赛道，西门子Mendix的实力

时下，越来越多的客户采用低代码来实现核心应用的开发。据Gartner预测，到2024年，所有应用程序开发活动中的65%将通过低代码的方式完成，同时75%的大型企业将使用至少4种低代码开发工具进行应用开发。

低代码之所以受欢迎，是因为低代码开发类似于采用搭积木理念、应用于企业信息化领域的快速开发技术，借助功能强大的可视化开发方法，操作者通过直观的图形用户界面，以拖放式组件和模型逻辑，可在网络和移动设备上，将应用程序开发的速度提升10倍以上。王炯在分享中表示：“快速开发是客户选择低代码首先考虑的因素，这样不仅能够快速赢得订单，又可以节省人力、物力和时间成本。同时，低代码开发还可以带来十倍、百倍于使用许可证方式创造的价值。”

深入低代码领域，西门子Mendix有着巨大的优势。自2021年进入中国市场后，西门子Mendix便成为首家将研发中心设立在中国的海外低代码厂商。截至目前，西门子Mendix在中国拥有包括大唐、中车、艾特智能、翰智等80余家合作伙伴，覆盖制造、医疗、金融、科技等超过30个行业。据悉，西门子Mendix于2016年与亚马逊云科技建立深入合作关系，并保持着低代码领域全球第一的排名。

借助Serverless，西门子Mendix满足日益增长的企业需求

近年来，低代码行业也正在快速成长，越来越多的企业将关注的焦点放在云原生开发和复杂的核心应用上。是机遇也是挑战，激增的市场需求与竞争激烈的市场对低代码平台提出新的需求。王炯表示：“低代码行业容易形成低层面的竞争，拉开企业之间的距离却比较难，很多初创企业也都遇到瓶颈。”为了充分赋能低代码平台以及自身能力，西门子Mendix选择引入亚马逊云科技Severless技术，让低代码开发在核心应用和大并发的领域发挥更重要的作用，支持更广泛的企业级解决方案及业务场景。

“作为亚马逊云科技合作伙伴，西门子Mendix低代码开发平台，借助Serverless服务，能够提供更广泛的企业级解决方案及业务场景。该平台能够提高10倍的应用构建速度，并减少70%的资源需求。”西门子Mendix大中华区技术总监阮铭如是说。借助Serverless服务，西门子Mendix低代码开发平台拥有以下能力：

1)可视化开发方法：借助通用的视觉语言和专用的IDE，可以跨多种开发人员群体共同创造，从而快速有效地满足业务需求。通过拖拽，很快地开发出软件;

2)云原生：无需专业知识就能够构建和交付可移植、可伸缩且具有弹性的应用程序，一键式部署到任何地方;

3)多端体验：开发一套模型不用做任何的修改就可以自动地编译成PC端、iOS和安卓系统的应用，通过各种触点、渠道、设备、方式，为用户提供卓越的体验;

4)数据集成：在每个级别上都是开放和可扩展的：平台，模型和应用程序。集成来自任何数据源，系统或服务的数据和逻辑;

5)人工智能：拥抱智能应用程序;无缝连接AI和认知服务以提升解决方案。2017年开始对可视化逻辑做建模，分析了500多万个业务逻辑，用TensorFlow进行数据训练，实现预测。当用户在开发应用程序的时候，AI会提供辅助并预测接下来的开发步骤;

6)智能流程自动化：通过将人员、数据和系统整合在一起的应用程序提供端到端的流程自动化。

西门子Mendix助力PostNL每日处理千万级事件

荷兰皇家邮政(PostNL)是由荷兰政府指定的独立快递包裹寄送公司，每天为将近2000万人提供服务。在业务发展过程中，荷兰皇家邮政也遇到了诸多挑战。首先是，业务量逐年递增20%，核心系统不堪重负。尤其是在欧洲荷兰，22欧元以下的快递免征增值税，导致很多快递都是小包裹形式，大概占每天快递量95%的比例。其次是，核心系统需要现代化改造。

面对这些挑战，荷兰皇家邮政采用在亚马逊云科技上运行的西门子Mendix低代码开发平台，实现快速地生产部署、运维上线，快速开发场景应用，并对复杂的核心系统进行解耦，拆分为近百个微服务，利用高逻辑性的低代码平台最终实现高性能表现。

在底层，西门子Mendix利用高性能消息队列等服务来解决海量并发，帮助荷兰皇家邮政轻松应对峰值每秒1000订单的吞吐量。其他数据处理系统则采用了Amazon Lambda无服务器计算实现毫秒级响应，利用Amazon DynamoDB快速读写，实现数据持久化，利用Amazon CodePipeline实现CI/CD上线，结合亚马逊云科技完整的工具链，实现发布过程自动化。

最终荷兰皇家邮政仅用6个月就完成了积压2年的工作量，每天能够处理超过150万订单量，并保证99.95%的快递能在正常运行时间送达，并且通过亚马逊云科技在基础设施运维方面节省了大量人工，降低80%的成本，3个月内获得投资回报，几小时就可以完成一个月的开发工作，并在几分钟内交付功能，而不是几个月。

除了荷兰皇家邮政，泰国正大集团也利用西门子Mendix用一年半到两年的时间，开发出了200个APP，平均每个月至少上线8个APP。马来西亚钟氏化学(Kaneka)让55个手工流程、13个子系统在不到两年时间快速上线，他们的工厂QMS质量管理系统在三周内快速上线。

写在最后

低代码通过提高数字化成功率与和提升员工参与度，对数字化转型产生积极影响。然而技术是不断演进的，低代码平台也在不断地发展。低代码平台也应该与时俱进，借助各种技术或解决方案，充分赋能企业业务。而西门子Mendix结合亚马逊云科技Serverless技术，形成了下一代数字化企业开发范式，使应用构建变得更快更简单，帮助企业实现自底向上的端到端的数字化转型。