云计算能为中小微企业提供什么服务？从商标注册说起

【飞天商业 老谢】你是一个小老板，你开着一家几个人的公司。一年营业收入不到100万。这种叫微型企业，连中小企业都算不上。这时候有人跟你说，为你中小企业服务，来，上云吧，云计算云服务云产品。这些你肯定有听说过，但跟你有什么关系？云里雾里的，那都是大型企业才要的，跟你几个人几条枪的小公司有什么关系。

其实不然。目前云计算服务供应商提供的最基本的服务，连IT需求不多的小微企业也能用得上。除了最基本的网站相关服务(如域名注册、建网站、备案这些传统的IaaS服务)，云厂商还提供了其它的公司常用服务，如商标智能注册申请、智能LOGO设计、云上公司/个体工商户注册、软件著作权登记申请等这些中小微企业需要的服务。涵盖了公司成立、企业门户、协同办公等，这些都可以在线上简单完成。



云计算，也能为小微企业、初创企业提供服务

以商标注册申请为例。

国内的商标注册的过程主要包括：商标搜索、递交商标申请、商标局发布审查公告、异议审查、实质审查、注册证颁发等。过程顺利的话可能十个月到一年注册完成。一般来说，比较简单的话小老板们可以自己去商标局注册申请，自己填资料就行。

不过，商标注册过程中可能存在复杂的情况，如商标被异议或者拒绝等。那就最好找商标代理机构，寻找更加详细的指导和帮助了。



云服务供应商，可为企业提供的多样服务

据笔者身边一位小老板介绍，以前外面找人注册商标，要花两千块。近几年要花八百块左右。目前某宝上商家注册服务报价280元左右，阿X云服务上提供的“商标智能注册申请”则是275元。而在商标局自己注册申请的受理商标注册费则是要缴纳270元。

该云厂商提供的“商标智能注册申请”，其简介是通过在线方式实现企业商标查询、注册、管理全流程需求，帮助企业轻松申请和管理商标。优势有以下几项：商标检索能力，大数据AI技术，注册前预判近似风险，提高注册成功率;OCR智能识别证件技术，上传资料自动填写，采用模板复用功能，提交更便捷;申请流程在线管理，数据直连商标局，流程透明，随时查看申请进度;申请文件在线保存，数据不丢失，随时查看按需下载;主动防控过滤无效申请，申请流程透明可视化，关键节点短信、邮件通知。



从商标注册到LOGO设计，网站备案

赚你5块钱，提供的这一些服务也不算差。当然，这个服务基本跟你自主去注册差别不大，就是多提供了些查询功能等。当然厂商也有提供高端的专人服务帮你全程跟进商标注册，就是你要再花点钱(当前价格是“商标顾问注册申请”612元起，最高的是“商标安心注册申请”1422元)。

T家云服务商同样也有提供商标注册服务。同样是自助办理、智能辅助的快速注册，适用于了解商标局审查规范并能自主评估风险的用户，价格329元起。顾问注册680元起，适用于对近似风险评估、类别选择无经验的新用户。管家注册1380元起，适用于想要规避盲查、主观判断等注册风险的用户。



商标注册流程

花家云服务商提供的“商标智能注册”，是由服务商代理递交商标注册申请，适用于了解商标局审查规范并能自主评估风险的用户，当前的价格是271元。“商标顾问注册”，580元。商标尊享注册，1380元。

简单来说，云服务商提供的商标智能注册服务，优点是能让你自己查询检索，类似于把代理注册商的功能开放给你了。像商标注册申请这种活，初创企业、小微企业的老板以前一般都是花点钱找人代办，有空有时间的则可以自己注册。而现在则可以将其交给云计算服务商代理，优点一是价格更透明，二是同一个平台还提供其它多种服务，综合性更强。

除了商标智能注册，云计算服务商在初创企业、中小微企业服务上，还提供了智能LOGO设计、个体工商户注册、软件著作权登记申请等其它常用服务。后续笔者将再展开聊聊。