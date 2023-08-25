打破成本焦虑，高性价比云产品推荐榜单来了！

毫不夸张地说，对于今天的企业而言，数字化转型既是制胜之策，亦是生存之本。近年来，经济环境日趋复杂、客户需求多样易变、市场竞争愈发激烈，越来越多的企业开始通过上云实施数字化转型，以提升核心竞争力，化解不确定性所带来的挑战。

然而，上云之路并非坦途。相较于大型企业，中小企业普遍面临着资金实力薄弱、创新能力不足、专业人才匮乏等问题，而数字转型项目又是一项投入高、回报周期长、不确定性大的战略行动，这导致不少中小企业踟蹰不前。

为了帮助中小企业轻松上云，实现低成本、高效率数字化转型，2023年8月22日至9月15日，以“选择华为云，省力更省心”为主题的华为云828营销季重磅开启，活动聚焦中小企业上云、用云痛点，带来了多款主打产品及解决方案的超值优惠。

面对种类繁多的云产品，究竟该如何选择呢？为此，天极网整理出一份最具性价比云产品榜单，涵盖云服务器、云数据库、内容分发网络(CDN)、企业主机安全(HSS)、域名注册等类别，希望能够为中小企业上云提供参考。

上云第一步遭遇“拦路虎”？HECS L实例帮你搞定

目前市面上的云服务器产品琳琅满目，不知从何下手;中小企业往往欠缺专业的技术人员来对云服务器进行部署与运维，一旦出现宕机、安全等问题，后果将不堪设想;配置越高的云服务器价格自然就越高，由于部分中小企业用户对云计算缺乏了解和认识，为保险起见，会投入高于业务需求的成本，必然会造成浪费......作为实现上云的第一步，如何选择合适的云服务器，给中小企业带来了不小的困扰。

云耀云服务器L实例(HECS L实例)是一款面向中小企业和开发者打造的轻量应用云服务器，以“简单上云第一步”为理念，致力于帮助用户解决在使用云服务器过程中的各种痛点。

首先，在性能方面，华为云擎天架构的加持下，云耀云服务器L实例不仅能够实现计算、存储、网络、安全的全卸载与加速能力，带来卓越性能表现。而且，基于“全球一张网”，云耀云服务器L实例还可以为用户提供安全、稳定、低时延的高质量网络选择，满足游戏、音视频等低网络时延场景的高要求。

其次，在价格方面，云耀云服务器L实例价格优惠，可随心使用。同时，用户可根据自身业务需求，进行灵活选择，从而实现成本与性能的平衡。另外，云耀云服务器L实例还采用了技术升级优化用户用云成本的方式，帮助用户节省开支。

第三，在易用性方面，云耀云服务器L实例提供了多款高品质镜像，覆盖电商店铺管理、企业建站、小程序后端、小游戏开发、开发测试、云端学习、搭建博客/论坛七大场景，用户无需上手操作复杂的安装和配置，即可快速搭建应用环境。

最后，在运维方面，云耀云服务器L实例提供了拓扑、资源、镜像可视化管理的功能，使用户可以更加直观的看到业务架构，并根据情况进行调整和优化。并且，云耀云服务器L实例还具备服务状态提醒以及资源续退一键式操作等功能，实现极简管理。

由此可见，能够带来即开即用、轻松运维上云体验的云耀云服务器L实例可以说是中小企业上云一个不错的选择。

活动期间，新用户购买云耀云服务器L实例，还可享受2核2G 3M规格29元/3个月起的超低价格，优惠多多!

数据管理跟不上业务发展？云数据库申请出战

在数字化转型过程中，数据是核心要素，而数据库则是完成数据处理的中枢。通常情况下，如果上云的中小企业数据规模较小，对安全性要求不高，那么使用云服务器自带的数据库即可。

但是对于游戏、电商、社交等泛互联网行业来说，如果采用的是本地服务器或在云服务器ECS上搭建数据库，那么，随着业务场景复杂度的提升及数据量的增长，就会逐渐显露出一定的问题，如无法弹性扩缩容、运维人力成本高、安全防护问题多等。

对此，华为云构建了一种关系型数据库管理系统――云数据库RDS for MySQL。该产品搭载HWSQL内核，高并发下性能可提升3倍，并支持分钟级弹性扩缩容，实现高效运维。此外，它还配备了732天备份保存功能，确保数据不丢失。不仅如此，云数据库RDS for MySQL还获得了包括应用安全标准ISO/IEC 27034和云安全CSA STAR V4认证在内的超过15项安全认证。同时，搭配多种部署以及容灾方案，满足多种可用性需求。

活动期间，云数据库RDS for MySQL 也推出超值优惠，1核2G 15.3元/3个月，可谓是诚意满满。

网络卡顿？CDN开启丝滑访问体验

随着科技的飞速发展，互联网应用场景的不断丰富，人们对于网络的稳定性和可靠性的要求越来越高。糟糕的网络表现不仅会影响用户体验，甚至还将导致客户流失、错失商机。

以视频行业为例，随着手机、平板等终端设备的广泛应用，人们对于游戏、视频、社交等软件下载服务的需求不断增加。由于用户对观看体验的要求越来越高，画质清晰、无卡顿、加载快、超低延时、安全稳定......这无疑对网络提出更高要求。

华为云内容分发网络CDN覆盖三大运营商以及大多数小运营商，能够保障客户业务稳定、快速。同时，基于负载均衡能力及分布式存储技术，为用户的源站提供一个缓冲带、保护伞，保障网站的可靠性。并且，使用CDN之后可以极大减少回源带宽，节省回源带宽的出口费用。与OBS配合使用，也会节约OBS的带宽成本。

此次，华为云也推出多款CDN优惠措施：新用户买CDN中国大陆全时流量包送OBS存储包、买 CDN中国大陆全时流量包送视频点播流量包;CDN/全站加速全时流量包 500GB限时秒杀，28.5元起!

你的Web站点真的安全吗？WAF帮你挡挡挡

近年来，随着企业数字化转型的不断推进，网络安全风险成为最主要的威胁之一。据 Gartner调查，信息安全攻击有75%都是发生在Web应用层而非网络层面上，2/3 的Web站点都相当脆弱。如游戏行业，伴随着行业的快速发展，DDoS攻击和CC攻击越来越频繁，再加上爬虫、刷单等恶意流量，极易影响玩家体验。

基于此，华为云推出Web应用防火墙WAF，可防范常见的Web应用攻击，包括XSS攻击、SQL注入、爬虫检测等。WAF采用语义分析+正则表达式双引擎，精准识别攻击流量;第一时间下发虚拟补丁，实现主动防御;同时，还能够检测恶意攻击者在网站服务器注入的恶意代码，保护网站访问者安全。

值得一提的是，1个月使用权的Web应用防火墙 (WAF)标准版，原价3880元，优惠后新老用户同享价2910元，新用户专享更是仅需2522元。

域名注册1元起？速薅

数字化时代，企业不仅需要品牌标志，更需要品牌与外界的连接，而域名可以说是品牌与外界的桥梁。

华为云目前推出域名限时优惠活动，多种域名后缀可以选择，优惠后可享受1元超低价。同时，华为云还提供了域名提货券，中小企业可享受与免费域名注册活动。

四大玩法来袭，惊喜加倍

除此之外，华为云还推出了开屏礼包、抽奖、服务支持计划、储值买赠4大精彩玩法，实惠多多。

玩法一：开屏礼包

2023年8月15日至9月15日期间，在华为云官网完成注册的个人和企业用户可领取7300元礼券，完成认证的企业用户还可再领1500元礼券。

玩法二：抽奖

2023年8月15日至9月15日期间，用户完成企业认证，或单笔订单实付金额在1000元(含)以上，即可各获得1次抽奖机会，100%中奖，奖品包括：HUAWEI Mate 50 Pro、HUAWEI FreeBuds Pro 2、828 B2B企业节手办等。

玩法三：服务支持计划

2023年8月22日至9月15日期间，新购消费达到10万以上的企业用户，可咨询客户经理申请领取服务支持计划商业级，享7*24h技术支持。

玩法四：储值买赠

8月31日前，购买特定面额的储值卡即返大额满减券，充值越多，返利越多，最高可享充3万送3万超值福利。

当前，数字化发展浪潮势不可挡。中小企业数字化转型不仅是时代风向使然，更是保持竞争力，实现高质量发展的必由之路，相信这份最具性价比云产品榜单能够让企业用户安心上云、实惠用云。当然，以上云产品只是华为云828营销季活动的一部分，想要了解更多活动详情，请点击链接查看。