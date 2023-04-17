锐捷网络三擎云桌面2.0利剑出鞘，用行动诠释 “企业使命”

当前，我国处于新一轮的科技革命和产业变革关口，特别是云、大数据、AI带来的深刻变革，让科技创新成为重塑产业结构、提升企业竞争力的关键。数字化、智能化浪潮之下，锐捷网络将“创新”作为企业发展的源动力。“过往二十多年稳健经营的背后，离不开锐捷网络持续地研发创新，以及对‘将技术与应用充分融合，创造性地解决客户问题’的企业使命的坚持。”锐捷网络总裁刘忠东在日前举办的锐捷网络2023全国合作伙伴大会上如是说。



锐捷网络总裁刘忠东

“创新”的烙印也深深刻在锐捷网络云桌面产品的研发理念中。在今年的合作伙伴大会上，锐捷网络基于自身技术积淀以及创新能力，以“七剑出鞘”的气势，发布了涵盖“三网一中心、一云一教室”在内的七大创新产品方案。其中，三擎2.0云桌面解决方案，作为七剑的重磅之作，不仅可以通过高性能、高性价比GPU全面提升用户体验，还可以通过桌面分层解耦带来全新的运维管理效率，彰显出锐捷网络“为客户创新”的特质。

数字化趋势下，哪些因素掣肘云桌面发展？

自诞生之日起，云桌面凭借部署灵活、统一管理、高效运维、安全可控等优势，不断拓展市场版图，尤其在教育、医疗等行业市场得到了广泛应用。IDC在《2022上半年中国桌面云终端市场跟踪报告》中预测，2022年至2026年云桌面市场的年复合增长率有望超过35%。数字化趋势下，国内桌面云终端市场正孕育着新的发展潜力和机遇。

既是机遇又是挑战。随着企业业务的拓展和用户需求的增加，日常办公、视频会议、在线教学的应用场景在日渐丰富的同时，又向应用的纵深发展，用户对图形处理延时、卡顿等问题的容忍度越来越低。

对此，锐捷云桌面产品事业部市场总监肖广维以教育行业课改为例进行了深入说明，他表示：“自2018年课改以后，课堂教育软件开始使用大量的图形化编程。这些应用场景不仅对GPU提出新的需求，同时也成为横亘在传统云桌面面前的一大挑战。”

随着Windows7的停服，各个行业企业开始转向采用Windows10/11系统。这也意味着，新的操作系统对桌面的性能提出更高的要求。肖广维表示：“以前使用2核4G的配置便可以满足Windows7桌面需求，现在即便采用4核6G配置，系统运行仍不流畅。”

在新的需求刺激下，仅搭载CPU的传统云桌面，只支持简单的图形图像的运算处理，开始变得力不从心。面对这些挑战，业界对高性能、高体验、高性价比云桌面的呼唤已经迫在眉睫，要求虚拟化桌面具备较高的图形图像处理能力，减轻CPU的算力供给负担。

基于此，锐捷网络推出了基于全新AMD CPU/GPU平台的新一代高性能云桌面解决方案，让GPU成为VDI桌面的标配。“新一代解决方案可以让用户以同等价格，获得PC级的性能体验和丰富的云桌面特性，锐捷网络立志为用户带来高性价比体验。”肖广维如是说。

引领GPU云桌面普及，锐捷网络有哪些优势？

在锐捷网络新一代高性能GPU云桌面解决方案的助力下，GPU云桌面的应用正在迎来全新的局面。全新方案选用高性能GPU云服务器RG-CS7015，搭载高性能CPU与高并发GPU卡，搭配云终端，为VDI云桌面插上GPU高性能、高体验的翅膀，性能全面升级。同时，RG-CCP云计算平台实现计算、存储、网络资源管理;RG-CDC云桌面控制器纳管各类终端。

整体来看，该方案具备卓越性能、高效运维、灵活扩展、保护投资等优势。具体来看，相比业内同档CPU，全新方案搭配的AMD高性能CPU实现了核心数翻番，性能提升了100%。肖广维表示：“搭配GPU的VDI桌面降低了CPU的日常负载，可以让大家体验更流畅地操作。”

锐捷网络与AMD联合开发GPU方案，相比只搭载CPU的传统云桌面方案，CPU+GPU虚拟化加速，使得CPU负载降低60%，软件运行更流畅，桌面并发性能更好，播放视频更流畅。同时免GPU授权，性能提升的同时，用户总体拥有成本大幅降低。

大会现场，笔者使用3D建模软件、作图软件等对锐捷网络GPU云桌面解决方案进行了体验。作为3D建模渲染和制作软件，3DMAX主要用来做一些3D设计渲染，其运行也对GPU、CPU能力提出新的要求，性能不佳容易导致卡顿、死机等问题。笔者对3D图执行了放大、缩小、拖动等操作，画面效果切换也较为顺畅，而渲染方面也有不错的体验。专业作图软件PS同样对硬件配置有着较高的要求，笔者在GPU云桌面上进行抠图、体积光渲染、人像精修，均获得流畅的体验。除了日常办公场景外，GPU云桌面还可以流畅运行视频、游戏等娱乐软件。

不仅如此，新一代高性能GPU云桌面解决方案，还支持不同场景按需选配，满足云课堂、云办公等不同场景需要，并具备灵活扩展、保护投资等优势。据悉，长沙市长沙县教育局利用云桌面在资源池化的优势，从不同地区、不同时间、不同需求等方面出发，对服务器计算资源进行合理分配，支撑了25所学校382个桌面教学服务，整体采购成本降低近30%，进而帮助长沙县教育局实现提效降本。

新一代高性能GPU云桌面可广泛应用于教学、企业办公等诸多场景。其中，全面升级的云课堂解决方案，不仅有高性能云桌面满足普教新课改、高职教实训机房需要，更提供轻松云端运维、免镜像下发、不跑现场等价值，还可以根据业务需求，弹性扩展性能;全面升级云办公解决方案，流畅桌面体验，更高安全性，运维效率提升十倍，远胜传统PC。

创造性地解决客户问题，锐捷网络的细致入微

提升桌面管理的体验和效率也是云桌面发展的需求。肖广维坦言：“用户使用云桌面的原因不仅限于实现与PC持平的性能，还希望通过云桌面服务进一步提升桌面管理效率。”据悉，在企业办公场景中，云桌面通常有个性桌面、还原桌面两种部署模式，管理员虽然可以按照需求进行部署，但个性桌面、还原桌面在实际使用中存在的工作量大、体验差等问题，降低了云桌面的效率。

其中，在使用个性化桌面时，运维人员无法通过模板更新系统或软件，而采用逐台更新的方式又加大了工作量;同样地，普通用户长期使用过程中会累积大量的个人数据，长此以往，桌面会越来越卡、故障率也越来越高。在使用还原桌面时，运维人员虽然可以通过模板直接更新系统或软件，但对于用户而言，还原桌面容易导致个性数据丢失，开机则需要重新配置。肖广维表示：“两种部署方式代表了两种场景，但都有一些遗憾。”

为了提升运维管理效率，云桌面使用者既要求实现桌面持续流畅，又要求配置/数据的永不丢失。同时，运维人员要求在不影响用户配置和数据的情况下实现模板更新，又能够大幅降低故障率。为了充分将还原桌面和个性桌面的优势相结合，锐捷网络在三擎2.0云桌面解决方案中推出极速保障措施，使用桌面分层解耦技术，将云桌面中的操作系统、配置文件、应用数据进行解耦分离，提升桌面运维管理效率。

以医院场景为例，医生往往通过重启来解决电脑故障，然而重启的操作会删除个性化数据，比如输入法个性化数据的丢失会降低医生输入文字的效率。针对医生使用场景，锐捷网络三擎2.0云桌面解决方案UPM(User Profile Management，即用户配置文件管理)，能够将用户的个性化数据存储于本地或者云端，让医生既享受到还原桌面带来的性能体验和流畅的还原效果，同时又可以通过UAM(统一应用管理中心)，实现个性桌面应用批量部署，提升软件部署的效率。

通过大会现场的试用，笔者发现UPM为每位用户配置了专属个人盘，里面存储了用户的个性化数据、个性化配置，并随着个人账户进行转移。因此，在UPM加持下，用户登录任意的云桌面终端都可以获得同样的个性化用户体验。

写在最后

如今，云桌面凭借部署灵活、统一管理、高效运维、安全可控等优势，正在成为千行百业的选择。然而，随着千行百业数字化的深入，企业业务的拓展带来的新场景、新需求，要求云桌面解决方案提供商保持高度的市场敏感度，从细分行业场景出发，及时作出反馈，助推企业数字化升级。面向未来，锐捷网络将持续秉承“为客户创新”的产品方案创新，将技术与应用充分融合，创造性地解决客户问题。