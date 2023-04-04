　　拥抱数字化浪潮，数据云如何赋能百城千业高质量发展？

数字时代，数据已经成为一种基础性资源、战略性资源以及重要的生产力，数字经济也正成为继农业经济、工业经济之后的新兴经济形态。为了让数据动起来、用起来，最大化地释放数据的价值，云服务提供商开始将“数据云”作为新选择。近日，浪潮云发布浪潮数据云业务战略――百城千业计划，并成立数据云联盟，推动实现基于数据空间的数据可信自由流动，掀起驱动行业升级发展的新风暴。

紧扣数字时代脉搏，驱动行业高质量发展

在数字中国建设大势下，数据正在与日俱增。IDC数据显示：未来五年，全球数据规模预计增长一倍以上，预计到2026年中国数据量规模将达56.16ZB，年均复合增长率达24.9%。据IDC调研显示，预计2026年27%的数据产生于云端，60%的数据会存储于云端。海量数据的产生对云端存储和计算的需求也逐渐增长，企业依赖云端存储和算力的需求呈现爆发性增长的趋势。

与日俱增的海量数据在创造社会财富和社会价值方面发挥重要作用的同时，也得到充分重视。从党的二十大到中央经济工作会议再到2023年两会，从中央到地方，发展数字经济和顶层规划不断清晰，数字化将赋能实体经济变革，以算法、算力为核心的浪潮席卷而来，数字经济成为世界发展的主旋律。基于此，保护数据安全和数据隐私的基础上，打造高质量数据资源、促进数据流通交易、加强数据要素创新应用、加快释放数据要素价值已成为全社会共识。



IDC中国区副总裁钟振山

建设数据云成为释放数据要素价值的全新选择。IDC中国区副总裁钟振山表示：“作为新一代数据体系架构，数据云凭借安全、全面、灵活、可见的一站式服务，以更开放自由的环境帮助产业智能化升级和企业数字化转型，进而在‘数据上云’到‘数据云上’的迭代中实现四次价值释放。”作为国内数据云代表厂商，浪潮云率先布局。浪潮集团执行总裁、总工程师，浪潮云董事长肖雪表示：“浪潮云希望通过打造分布式数据云，来帮助数字经济提升效率并使其成本最优化。”



浪潮集团执行总裁、总工程师，浪潮云董事长肖雪

拥抱数据化浪潮，浪潮云秣马厉兵厚积薄发

数据云战略是浪潮云长期实践的结果：2011年开始浪潮提出云计算战略;2016年浪潮云发布政务云战略，积极布局政务云市场;2021年发布中国式分布云概念。当前，浪潮云依托7个核心云中心，113个区域云中心，493个分布式云节点，打造了分布式算力网络，建成全国最大的分布式云体系，实现统一运营管理，统一持续迭代升级。数据云的计划是“百城千业”，计划在十八个月内投入100亿，在100个城市和各行各业的落地覆盖。

如今，紧扣数据云发展脉搏，浪潮云构建起以数据为核心、以“云网边端”为支撑的分布式数据云体系，支撑构建数字经济的新型数字基础设施;夯实“云数智”产品支撑能力，携手生态推动数实融合;以“建管运”为指导，建立一体化数据基础设施、运营数据要素、培育产业生态，支撑数据资源体系建设;持续打造整体安全体系，实现全生命周期安全管控，筑牢数字安全屏障。

战略目标的实现需要落实到具体的产业技术和应用上，浪潮数据云将围绕数据要素发展的底层逻辑。通过全域全量、多源异构实现数据采集，从标准统一、数据可用完成源头治理;依托云湖大数据处理平台和遍布全国的分布式云数据基础设施，进行海量数据的高效处理实现数据计算;整合多维数据形成具体行业模型，驱动数据应用面向业务创新;同时，通过数据不动模型动、数据可用不可见、安全可信可追溯的数据要素流通体系，保障基于数据空间的海量数据可信自由流动。

深入百城千业，数据云拥抱价值新生

生态同盟的支持也是数据云建设的关键所在，作为浪潮数据云业务战略的重要落地举措，数据云联盟正式成立。据悉，目前已经有493家企业加入这个联盟，共同推动生态合作发展。联盟以浪潮数据云所提供的分布式数据基础设施服务为支撑，面向联盟成员开放数据服务、数据模型、数据应用等能力，实现成员间的信息资源共享和多层次合作，形成优质产业链，充分释放数据要素价值。

深入百城千业，数据云需要更多场景化创新与价值创造。浪潮数据云助力构建山东省一体化大数据中心，已汇聚1056亿条数据，共享24万余项数据资源，提供390亿次共享服务;浪潮数据云与上海虹口城市运行管理中心合力打造“3+2+1”的现代化城市治理体系，通过数据赋能城市治理，助力城市运行。

在首自信公司，联合浪潮数据云构建首钢集团智能制造大数据平台，实现数据采集汇聚、数据计算、数据应用和数据共享，同时打造“数据驱动”的智慧供应链、智能工厂、安全环保、数智服务等多领域解决方案及产品，具备钢铁全流程的咨询及解决方案、标准产品及实施交付、统一技术平台、综合人才培养四大能力。

不久前，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。数字时代，数据云作为数字时代变革的新势力，正在为数字中国建设注入更多的动能。