助力电信运营商迈向云智能，VMware有哪些创新与实力？

当前，5G、边缘计算已经进入高速发展阶段。电信运营商致力于推进5G及边缘计算应用融入各行各业，通过各种先进技术打破传统，打造更智能的网络。由此可见，借助IT力量，充分挖掘5G能力，成为电信运营商正在思考的问题。在时代大潮下，VMware正在通过创新推动RAN与边缘转型、提高电信公司的效率、打造更加智能的网络，帮助全球电信运营商实现云智能，并在数字时代蓬勃发展。

电信运营商加快5G部署步伐

5G、云计算、大数据成为中国数字经济发展的重要驱动力，低时延、高可靠的5G网络连接成为各个行业深度互联的基石。为了满足消费者和企业的需求，电信运营商正在加快5G和开放式无线接入网(Open RAN)的部署步伐。VMware服务商营销、支持和业务开发副总裁Stephen Spellicy表示：“软银采用VMware的横向数字基础架构，部署其5G核心网络，该公司现在能够更加轻松地统一架构，提高自身的效率和自动化程度。同时，依托VMware Telco Cloud Platform，进一步缩短了将服务推向市场的时间，获得竞争优势。”



VMware服务商营销、支持和业务开发副总裁Stephen Spellicy

除了软银，沃达丰卡塔尔公司也与VMware达成合作，将VMware Telco Cloud Platform作为其网络现代化升级的首选平台。得益于此，沃达丰卡塔尔公司能够使用5G、云和现代基础架构的力量推出新的服务，帮助卡塔尔实现其数字化目标，以及2030年国家愿景。事实上，软银与沃达丰卡塔尔公司仅仅是VMware助力电信运营商的案例之一。Stephen Spellicy表示：“在全球的电信云市场中有25%的电信运营商用VMware的解决方案增强网络虚拟化功能。”未来，越来越多的电信运营商将对网络进行现代化改造，并提升自身业务的敏捷性。

实现25%电信运营商采用VMware解决方案的目标的背后，离不开VMware的创新。一直以来，VMware通过先进的解决方案及创新能力，帮助电信运营商更好地在多元化环境中部署现代化应用和服务。在今年的世界移动通信大会上，VMware展示了全球电信运营商对VMware Telco Cloud Platform的部署情况，以及VMware助力电信运营商加快网络现代化进程的能力。在Stephen Spellicy看来，越来越多的电信运营商正在采用云原生的方式部署5G，对网络进行现代化改造，而VMware通过增加网络的可编程属性，帮助电信运营商实现网络的现代化改造，使其采用的新服务能够在网络环境中拓展和普及。

不仅如此，电信运营商越来越注重效率和成本，VMware通过自动化编排与提升可见度、可观察性，在节约资源、降低能耗的同时让运维变得更加高效。同时，在Open RAN不断普及的促使下，VMware推动RAN转型，帮助运营商向Open RAN网络演进。此外，通过VMware的SASE及安全访问边缘服务和边缘计算堆栈，把网络和计算交付到边缘，帮助运营商对于已有网络投资进行重复和优化利用，助其实现从服务商级别到企业级别的解决方案。

通过Telco Cloud Platform挖掘5G能力

VMware有着较为清晰的电信云战略，其打造的Telco Cloud Platform能够支持电信运营商选择需要运行的工作负载，支持虚拟网络功能VNFs、云原生功能CNFs，以及4G、5G，乃至未来网络演进等多种网络环境。同时，VMware Telco Cloud Platform能够帮助电信运营商对网络进行现代化改造，通过部署具有一致性的基础架构，保证统一的运营，从而实现多云环境的自动化。Stephen Spellicy表示：“在多云的环境下，VMware通过自动化实现云智能，实现从物理层面到虚拟层面全方位的可见性、可观察性。”

VMware Telco Cloud Platform拥有自动化能力，打造Telco Cloud Automation(TCA)解决方案，帮助电信运营商获得云智能的自动化能力，在整个网络中快速地部署各种网络功能，并且能在任何一个云环境当中进行全生命周期管理。Stephen Spellicy表示：“在全球有大量的电信运营商使用VMware的解决方案对网络进行现代化改造，通过TCA自动化解决方案实现更高的敏捷性。”其中，沃达丰、三星、软银、NTT数据均采用VMware的解决方案进行数字化转型。

实现网络的现代化改造离不开强大的生态系统建设，VMware电信云运营生态系统是业界规模最大的生态系统之一。据悉，VMware的生态系统已经有300个以上电信工作负载得到认证，VMware与生态系统合作伙伴平均保持了5年以上的合作关系。Stephen Spellicy表示：“得益于VMware强大的合作伙伴生态系统，电信运营商、服务提供商能够快速地、灵活地部署新的网络服务。”在认证方面，VMware还推出Continuous On-boarding and Validation(COV)，帮助合作伙伴轻松地验证解决方案。

VMware还通过智能控制器(RIC)，为电信运营商、服务提供商提供新的平台及能力，帮助电信运营商与初创企业、成熟公司组成的技术生态系统合作，从而提升客户的RAN网络的网络可编程性。为了扩大合作伙伴生态系统、寻找新的优化领域，VMware也促成合作伙伴利用软件开发套件SDK、平台API接口，在平台上部署和创新能力。VMware还通过举办rAppatho，创新与扩大rApp和xApp合作伙伴生态系统。

VMware发布SMO框架及服务管理与编排框架，帮助电信运营商加快网络现代化的步伐，并且在转型过程中提升灵活度和速度，帮助电信运营商适应多厂商的环境，提供用户定制化体验。VMware还发布了Project Kauai的技术预览，为电信运营商提供更多现代化和分解RAN的部署选项。

VMware的SD-WAN与SASE更新

边缘计算是电信运营商关注的又一大领域，VMware提供SD-WAN、SASE解决方案，助力电信运营商加强快速发展的边缘用例的连接能力、计算能力和智能化水平。近日，VMware宣布向其SD-WAN和SASE客户提供新的增强型远程办公、设备连接与智能无线功能，宣布扩大与英特尔的合作，提供带有5G连接的新边缘设备，从而支持涉及移动和物联网设备的更多SD-WAN应用。此外，VMware还演示了其SD-WAN客户端――VMware SD-WAN Client。



VMware SASE和Edge产品营销高级总监Karl Brown

VMware SASE和Edge产品营销高级总监Karl Brown表示：“VMware SD-WAN Client对现有SD-WAN解决方案做出强有力的补充，主要用于SD-WAN客户端，这样用户可以使用硬件化的终端实现随地访问。”不仅如此，使用VMware SD-WAN Client，用户还可以实现各种终端设备的安全容错和优化连接。

VMware SD-WAN Client是VMware在SD-WAN领域的能力体现。VMware SD-WAN为客户提供更强大的灵活性和性能：通过在底层传输上构建独特的虚拟重叠网络，VMware SD-WAN可以在几毫秒内对无线或有线网络问题做出响应，提高了应用的可靠性，同时满足目前OTT(Over The Top)应用环境要求;在使用卫星和蜂窝网络时，VMware SD-WAN可以使语音和视频应用的用户体验质量(QoE)提高40%以上;VMware SD-WAN和SASE支持LTE/3G、卫星传输以及像MPLS、宽带这样的有线传输选项等多种传输服务，提高了广域网连接的灵活性。

上述增强功能为管理平面API和人工智能运维(AIOps)与5G运营商平台的集成确定了方向，支持使用网络切片和RIC集成的高级服务定制，使运营商能够更好地满足企业的WAN需求。Karl Brown表示：“基于这些更新，使越来越多的用户将SD-WAN和SASE部署到移动终端、小型办公机构、远程办公机构，从而带来更高的便捷性和更好的经济效益。”

人才也是VMware注重的方面，宣布在其专业认证计划中加入针对VMware SD-WAN和SASE的VMware认证专家教育计划和证书。这项新认证将帮助合作伙伴和客户识别具备有效部署和管理VMware SD-WAN解决方案所需技能和专业知识的专业人员。

未来已来，VMware蓄势待发

在数字化时代，越来越多的电信运营商正在加快5G和开放式无线接入网的部署步伐。在此背景下，帮助电信运营商降本增效成为VMware正在考虑和解决的问题。事实上，VMware通过创新推动RAN与边缘转型，帮助电信运营商实现云智能。面向未来，VMware高级副总裁兼服务商和边缘部门总经理Sanjay Uppal表示：“通过与我们的合作伙伴保持紧密的合作，我们的客户将能够创建比以往更先进、创新的服务，推动行业及其能力的发展。”