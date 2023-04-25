移动云瞄准“一流云商”，发布全新品牌形象及技术内核3.0

4月25日，2023移动云大会盛大开幕。会上，中国移动董事长杨杰指出，中国移动把握新一轮科技革命和产业变革趋势，一体构建新型信息基础设施、新型信息服务体系，奋勇当先做强做优做大数字经济，加快打造转型发展“第二曲线”，公司数智化转型、高质量发展迈上新台阶。



中国移动董事长杨杰

中国移动重磅发布移动云全新品牌形象及技术内核3.0的全新能力，并联合启明星辰、科大讯飞、中兴通讯、中科可控等产业链龙头企业成立“移动云信息技术融合应用创新产业生态联合体”，将凝聚合力形成覆盖全面的信创云解决方案，共同构建开放包容、合作共赢的产业生态。

移动云全新品牌LOGO由两部分组成，外层为“环抱呵护的云”，凸显了行业属性，诠释了服务性和信任感;内层为“抽象的两手相握”，体现了算网融合的时代大主题。整体造型酷似“3C+S”，3C即Computing(算力)、Connecting(连接)和Customizing(以客户为中心)，S为Security(以安全为核心)，代表着移动将根植安全理念，坚持核心技术自研，进一步夯实算力基础底座，构筑以客户为中心的云服务能力根基，与生态链全方位融合、跨越融通。

移动云以全栈自主的“大云操作系统”技术内核为基础，依托“4大热点区域+N个中心云+31省节点+X边缘节点”的分布式云算力布局，构建起包含基础设施层、算力泛在层、算网大脑层、算网运营层等四层技术架构体系的“移动云技术内核3.0”。通过“移动云技术内核3.0”，移动云进一步实现了技术领先、安全可靠的发展目标：

一是打造百公里0.8ms的超低时延，可提供云专线、5G云梯、SD-WAN等十余种入云方式。

二是边缘云全网节点布局超过3000个，覆盖全国所有地市。

三是推动大云磐石服务器实现算力底座的全网统一，读写资源较上一代提升8倍，网络性能提升1.6倍，支持百万IOPS(每秒进行读写操作的次数)极速云盘。

四是建立自研云原生数据库He3DB，实现MySQL和PostgreSQL等数据库的全面兼容，满足高等级容灾需求。

五是构建“算网大脑”，创新打造东视西渲、东数西存、中训边推等任务式服务，利用闲置算力降低运营成本和客户成本。

六是升级云原生安全自适应架构，构建面向多云环境的“端、网、云、数、服”全栈云安全产品体系。

在2023移动云万象生态峰会上，移动云以汇聚产业合力为目标，发布万象生态体系3.0，公布了未来三年的五大计划：

一是渠道生态计划，计划招募销售伙伴10000家，扶持亿元级伙伴超100家，分享销售收入超300亿元，共拓专业市场海量价值;

二是服务生态计划，计划招募上云服务伙伴2000家，共享上云服务生态三年收益800亿，共建领先上云服务能力;

三是应用生态计划，将联合伙伴打造超过300个行业aPaaS场景应用，共享行业生态收益超150亿元，共建中国最大云应用市场;

四是产品生态计划，将助力创新企业成长，塑造产品创新孵化领航标杆，共享百亿商机;

五是技术生态计划，将赋能开发者，深化“联创+”，引领技术应用创新，共推自主可控联合体。

中国移动开创性提出，打造以算为中心、网为根基，网云数智安边端链(ABCDNETS)等深度融合、提供一体化服务的算力网络。面向未来，中国移动将锚定“世界一流信息服务科技创新公司”定位，以移动云为关键载体，加快推进算力网络从泛在协同到融合统一再到一体内生，推动实现网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及，为网络强国、数字中国建设贡献更多移动技术、移动智慧、移动方案。‘

中国移动发布《2022年度业绩》报告显示，移动云收入达503 亿元人民币，同比增长 108.1%，连续三年实现三位数增长，综合实力迈入国内业界第一阵营。